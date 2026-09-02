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Ο παγκόσμιος χάρτης αλλάζει: Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»
Ειδήσεις
19:50 - 02 Σεπ 2026

Ο παγκόσμιος χάρτης αλλάζει: Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά Τραμπ»

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πρόταση για αλλαγή ονομασίας γεωγραφικού τοπωνυμίου διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ πρότεινε να δοθεί στα Στενά η ονομασία «Στενά Τραμπ», λίγες ημέρες μετά την υπογραφή διατάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο, στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά, σε «Λίμνη Αμερική».

«Τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα πρέπει να ξαναβαπτίσουμε τα Στενά του Ορμούζ σε “Στενά Τραμπ”; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα είναι πιο “καυτά” από ποτέ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν. Σύμφωνα με την αναφορά, η Τεχεράνη έχει κλείσει το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117202132375758936}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 19:45
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