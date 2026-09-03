«Πατριωτική εισφορά», δηλαδή αέρας κοπανιστός

Με βάση αυτό, το πλουσιότερο 1% των Ελλήνων θα φορολογείται, λέει, με μία έκτακτη εισφορά 1% επί του καθαρού πλούτου τους. Πολύ καλό, πολύ σοσιαλιστικό, αλλά… αέρας κοπανιστός.
Κατ’ αρχάς, δεν προσδιορίζεται ποιοι ακριβώς θα περιληφθούν στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Εν συνεχεία, όπως διευκρινίστηκε από συνεργάτες του Τσίπρα, στον πλούτο θα συνυπολογίζονται και τα κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες. Μιλάμε για μεγάλες εμπνεύσεις και καταλαβαίνει κανείς τι καταπληκτικές σκηνές θα εκτυλίσσονταν αν προσπαθούσε κανείς να εφαρμόσει κάτι τέτοιο…