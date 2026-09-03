«Πατριωτική εισφορά», δηλαδή αέρας κοπανιστός

Αν κάποιος θέλει να πάρει στα σοβαρά τις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και δεν αρκείται στην διαπίστωση «τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου», αναγκαστικά θα σταθεί και στο περιβόητο μέτρο της «πατριωτικής εισφοράς».

Με βάση αυτό, το πλουσιότερο 1% των Ελλήνων θα φορολογείται, λέει, με μία έκτακτη εισφορά 1% επί του καθαρού πλούτου τους. Πολύ καλό, πολύ σοσιαλιστικό, αλλά… αέρας κοπανιστός.

Κατ’ αρχάς, δεν προσδιορίζεται ποιοι ακριβώς θα περιληφθούν στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Εν συνεχεία, όπως διευκρινίστηκε από συνεργάτες του Τσίπρα, στον πλούτο θα συνυπολογίζονται και τα κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες. Μιλάμε για μεγάλες εμπνεύσεις και καταλαβαίνει κανείς τι καταπληκτικές σκηνές θα εκτυλίσσονταν αν προσπαθούσε κανείς να εφαρμόσει κάτι τέτοιο…