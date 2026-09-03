Ανδρουλάκης για 3η Σεπτέμβρη: Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή (video)

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.
«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.
@nikos.androulakis
Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς.♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis