Ανδρουλάκης για 3η Σεπτέμβρη: Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή (video)

Στο ερώτημα «γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο;», απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.

«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.