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Ανδρουλάκης για 3η Σεπτέμβρη: Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή (video)
Πολιτική
11:40 - 03 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης για 3η Σεπτέμβρη: Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή (video)

Reporter.gr Newsroom
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Στο ερώτημα «γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο;», απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ανήμερα της επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.  

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.

«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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