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Σαμαράς κατά Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές – Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, αυταπάτες
Πολιτική
14:36 - 03 Σεπ 2026

Σαμαράς κατά Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές – Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, αυταπάτες

Reporter.gr Newsroom
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«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσίασε την Τετάρτη (2/9) στο οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως «επιβεβαίωσε τον εαυτό του».  

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Σαμαράς σημειώνει:

«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες, ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές».

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Κατά του Αλέξη Τσίπρα έβαλε και η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως το πακέτο μέτρων που πρότεινε είναι υπερκοστολογημένο, καθώς και το ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για αντιγραφή, κατά 80%, του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

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