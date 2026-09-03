Σαμαράς κατά Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές – Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, αυταπάτες

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσίασε την Τετάρτη (2/9) στο οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως «επιβεβαίωσε τον εαυτό του».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Σαμαράς σημειώνει:

«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες, ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές».

Κατά του Αλέξη Τσίπρα έβαλε και η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως το πακέτο μέτρων που πρότεινε είναι υπερκοστολογημένο, καθώς και το ΠΑΣΟΚ που κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για αντιγραφή, κατά 80%, του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.