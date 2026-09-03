Η ναυτιλία φοβάται τις κρίσεις, αλλά κερδίζει από αυτές

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Υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα πίσω από τις γεωπολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Όσο οι εμπορικοί δρόμοι γίνονται μακρύτεροι, πιο περίπλοκοι και πιο επικίνδυνοι, τόσο περισσότερη μεταφορική ικανότητα απαιτείται για να μετακινηθεί το ίδιο φορτίο. Και αυτό, υπό προϋποθέσεις, λειτουργεί υπέρ της ναυτιλίας.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο —και ασφαλώς το πιο άβολο— συμπέρασμα του Global Shipping Outlook 2026 της Kapa Research, μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις 314 πλοιοκτητών και ανώτατων στελεχών μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων, την ώρα που η κρίση στο Στενό του Ορμούζ βρισκόταν στην κορύφωσή της και περίπου το ένα πέμπτο του παγκοσμίως διακινούμενου πετρελαίου βρισκόταν αντιμέτωπο με σοβαρές ανατροπές στις καθιερωμένες διαδρομές του.

Και οι απαντήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το 76% χαρακτηρίζει τις γεωπολιτικές κρίσεις στην Ουκρανία, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή ως το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία.

Όταν, όμως, η ερώτηση μεταφέρεται από το επίπεδο του παγκόσμιου κινδύνου στο ταμείο της επιχείρησης, η εικόνα αλλάζει.

Το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κρίση του Ορμούζ δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ μόλις το 23% βλέπει σημαντικά εμπόδια για τη δική του εταιρεία.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η απάντηση στο ερώτημα εάν η παγκόσμια ναυτιλία επιθυμεί ειρήνη ή εάν τελικά ωφελείται από την αναταραχή.

Η ειρήνη επικρατεί, αλλά οριακά.

Το 54% επιλέγει την ειρήνη και το 46% αναγνωρίζει ότι η ναυτιλία ωφελείται από την αναταραχή. Γιατί οι κρίσεις μπορούν να γεμίσουν τα ταμεία.

Η εξήγηση δεν βρίσκεται στην πολιτική αλλά στα οικονομικά της θαλάσσιας μεταφοράς.

Πόλεμοι, αποκλεισμοί, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και γεωπολιτικές κυρώσεις μπορούν να ανατρέψουν τις παραδοσιακές εμπορικές ροές. Τα πλοία αναγκάζονται να ακολουθήσουν μεγαλύτερες διαδρομές, ο χρόνος ταξιδιού αυξάνεται και περισσότερη χωρητικότητα δεσμεύεται για τη μεταφορά της ίδιας ποσότητας φορτίου.

Με απλά λόγια, αυξάνονται τα ton-miles.

Και όταν η διαθέσιμη προσφορά πλοίων περιορίζεται ενώ η ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων παραμένει, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για υψηλότερους ναύλους.

Αυτό ακριβώς έχει καταστήσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις κρίσιμο παράγοντα των ναυλαγορών τα τελευταία χρόνια. Η παράκαμψη επικίνδυνων περιοχών, η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών και η διάσπαση παραδοσιακών εμπορικών σχέσεων μπορεί να αποτελούν πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία, αλλά δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε κακή αγορά για τα πλοία.

Η αντίφαση αυτή αποτυπώνεται καθαρά στην έρευνα καθώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ναυτιλία μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί και πηγή κερδοφορίας.

Μάλιστα, ακόμη και μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι η κρίση πλήττει τη δική τους εταιρεία, περίπου ένας στους τρεις παραδέχεται ότι συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος βγαίνει κερδισμένος.

Η αγορά δεν περιμένει γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα

Οι επικεφαλής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων δεν αντιμετωπίζουν τη σημερινή γεωπολιτική αστάθεια ως ένα προσωρινό επεισόδιο.

Το 76% εκτιμά ότι οι συνέπειες της κρίσης του Ορμούζ στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές θα διαρκέσουν περισσότερο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι απόψεις σχεδόν μοιράζονται ως προς το εάν πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η ναυτιλία τα τελευταία 50 χρόνια, μια περίοδος που περιλαμβάνει τις πετρελαϊκές κρίσεις, τον πόλεμο των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την πανδημία.

Παρά το περιβάλλον αυτό, η επιχειρηματική αυτοπεποίθηση βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Το 94% των ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο για τις προοπτικές της εταιρείας του, ενώ το 70% πιστεύει ότι η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια.

Μια φράση πλοιοκτήτη που καταγράφηκε στις συνεντεύξεις συνοψίζει ίσως καλύτερα αυτή τη νοοτροπία: «Η ναυτιλία συνεχίζει να δουλεύει ακόμη και όταν ο κόσμος σταματά».

Το κέντρο βάρους μετακινείται προς Ανατολάς

Πίσω όμως από την αισιοδοξία βρίσκεται μια πολύ βαθύτερη μεταβολή.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή ισορροπία μετακινείται προς την Ασία.

Στο ερώτημα ποια πλευρά θα επηρεάσει περισσότερο τις εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλία τα επόμενα χρόνια, το 76% δείχνει προς την Ανατολή, κυρίως την Κίνα και την Ινδία και μόλις το 17% προς τη Δύση.

Η κυριαρχία της Κίνας γίνεται ακόμη σαφέστερη όταν οι ερωτήσεις αφορούν τη ναυπηγική βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα του στόλου.

Το 69% χαρακτηρίζει την Κίνα κορυφαία ναυπηγική δύναμη και το 62% θεωρεί ότι διαθέτει τον πιο ανταγωνιστικό στόλο.

Ακόμη περισσότερο, ένα εντυπωσιακό 96% θεωρεί σημαντικό τον κινεζικό ρόλο στην ενίσχυση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η εικόνα όμως έχει μια κρίσιμη εξαίρεση. Τα πλοία πάνε Ανατολή, η εμπιστοσύνη στο management όχι ακόμη

Η τεράστια ανάπτυξη της κινεζικής ναυπηγικής και ναυτιλιακής ισχύος δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη εμπιστοσύνη προς το κινεζικό ship management.

Μόλις 17% των ερωτηθέντων αξιολογεί υψηλά την κινεζική διαχείριση πλοίων.

Αντίθετα, οι παραδοσιακές ναυτιλιακές δυνάμεις, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Γερμανία, εξακολουθούν να αναγνωρίζονται για την υπεροχή τους στη διαχείριση.

Η διάκριση αυτή έχει στρατηγική σημασία.

Η Ασία αποκτά ολοένα μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής βάσης, της ναυπηγικής παραγωγής και της εμπορικής επιρροής της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η τεχνογνωσία όμως στη διαχείριση στόλων, στην οποία η ελληνική ναυτιλία έχει οικοδομήσει επί δεκαετίες το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, παραμένει σε σημαντικό βαθμό στα παραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα.

Αυτό το πλεονέκτημα κάθε άλλο παρά πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Xi και Modi κερδίζουν την ψήφο της ναυτιλίας

Ενδεικτική της αλλαγής των ισορροπιών είναι και η αξιολόγηση των πολιτικών ηγετών.

Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping καταγράφει καθαρή θετική αξιολόγηση +44 μονάδων, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi ακολουθεί με +24.

Στον αντίποδα βρίσκονται πολιτικοί ηγέτες που συνδέονται περισσότερο με τις σημερινές πολεμικές συγκρούσεις και τις διεθνείς αντιπαραθέσεις.

Το μήνυμα που προκύπτει είναι ενδιαφέρον. Για έναν κλάδο που επενδύει κεφάλαια με ορίζοντα δεκαετιών, η προβλεψιμότητα φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αξία από την πολιτική ή γεωστρατηγική ταύτιση.

Η ναυτιλία μπορεί να κερδίζει από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των αγορών, αλλά οι επενδύσεις σε πλοία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων απαιτούν έναν βαθμό μακροπρόθεσμης σταθερότητας.

Εδώ βρίσκεται μία ακόμη φαινομενική αντίφαση της έρευνας, η ναυτιλία μπορεί να επωφελείται από την αναστάτωση, αλλά χρειάζεται προβλεψιμότητα για να επενδύσει.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή βρίσκεται μακριά από τα γεωπολιτικά μέτωπα και μέσα στα γραφεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η ψηφιοποίηση περνά πλέον από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή λειτουργία.

Πάνω από επτά στις δέκα επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη συστήματα remote monitoring και voyage optimization, ενώ ακολουθούν predictive maintenance και αισθητήρες Internet of Things.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί το επόμενο μεγάλο σύνορο.

Το 65% των εταιρειών χρησιμοποιεί ήδη ή δοκιμάζει εφαρμογές AI. Μόλις όμως το 7% δηλώνει ότι τις χρησιμοποιεί εκτεταμένα.

Και εδώ εμφανίζεται ένα νέο χάσμα ανάμεσα στους μεγάλους και τους μικρότερους παίκτες.

Στους στόλους άνω του ενός εκατομμυρίου dwt, το 79% χρησιμοποιεί ή πειραματίζεται με AI, ενώ στις εταιρείες μεσαίου μεγέθους το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 50%.

Το μέγεθος προσφέρει περισσότερα δεδομένα, εξειδικευμένο προσωπικό και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς τεχνολογίας. Και όσο οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ωριμάζουν, το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωρευτικά.

Δεν είναι δύσκολο επομένως να διακρίνει κανείς έναν νέο παράγοντα συγκέντρωσης της ναυτιλιακής αγοράς, όπου οι μεγαλύτεροι στόλοι δεν θα έχουν μόνο οικονομίες κλίμακας, θα έχουν και οικονομίες δεδομένων.

AI και κυβερνοασφάλεια ενδέχεται έτσι να αποτελέσουν μέρος της νέας ιεραρχίας του παγκόσμιου shipping.

Κι όμως, η παράδοση αρνείται να εξαφανιστεί. Περίπου 70% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να παρακολουθεί την απόδοση του στόλου χρησιμοποιώντας το κλασικό noon report, ένα εργαλείο με ρίζες σε μια πολύ παλαιότερη εποχή της ναυσιπλοΐας.

Η ναυτιλία του 2026 βρίσκεται επομένως με το ένα πόδι στην τεχνητή νοημοσύνη και το άλλο σε πρακτικές που άντεξαν για γενιές.

Ο άνθρωπος παραμένει το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης

Παρά την τεχνολογική επιτάχυνση, η έρευνα δεν διαπιστώνει ότι η ανθρώπινη παρουσία στα πλοία οδεύει προς εξαφάνιση.

Αντίθετα, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, με ποσοστό 37%, αποτελεί το τρίτο σοβαρότερο πρόβλημα που αναφέρουν τα στελέχη της ναυτιλίας.

Οι επιχειρήσεις επιχειρούν να απαντήσουν με ανταγωνιστικότερες αμοιβές, εκπαίδευση, υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και καλύτερη διαδικτυακή συνδεσιμότητα στα πλοία.

Παράλληλα, 72% των εταιρειών δηλώνει ότι σκοπεύει να απασχολήσει περισσότερες γυναίκες στη θάλασσα, ενώ το 74% θεωρεί πλέον την επίδοση σε θέματα ESG σημαντική για τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική του.

Το νέο δόγμα του shipping

Από τα στοιχεία της έρευνας σχηματίζεται τελικά η εικόνα ενός κλάδου πολύ διαφορετικού από εκείνον της προηγούμενης δεκαετίας.

Οι άνθρωποι που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφορικής ικανότητας δεν περιμένουν επιστροφή σε έναν κόσμο χαμηλής γεωπολιτικής έντασης. Θεωρούν τη μεταβλητότητα δομικό χαρακτηριστικό της νέας εποχής και οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους αναλόγως.

Ταυτόχρονα βλέπουν το οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο βάρους της ναυτιλίας να μετακινείται προς Κίνα και Ινδία, χωρίς όμως να θεωρούν ότι η Ανατολή έχει κατακτήσει ακόμη την υπεροχή στη διαχείριση πλοίων.

Και επενδύουν στην τεχνολογία γνωρίζοντας ότι η επόμενη μεγάλη διαχωριστική γραμμή δεν θα αφορά μόνο ποιος διαθέτει περισσότερα ή νεότερα πλοία, αλλά ποιος μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τα δεδομένα που παράγει ο στόλος του.

Πάνω απ' όλα όμως η έρευνα αποτυπώνει χωρίς περιστροφές τη μεγάλη αντίφαση της σύγχρονης ναυτιλίας.

Ο κλάδος χρειάζεται ασφαλείς θάλασσες για να λειτουργήσει, προβλεψιμότητα για να επενδύσει και ελεύθερο εμπόριο για να αναπτυχθεί.

Όταν όμως οι γεωπολιτικές κρίσεις επιμηκύνουν τις θαλάσσιες διαδρομές, αναδιατάσσουν τις εμπορικές ροές και απορροφούν διαθέσιμη χωρητικότητα, η ίδια αναταραχή μπορεί να μετατραπεί σε υψηλότερους ναύλους και μεγαλύτερα έσοδα.

Γι' αυτό και ίσως το πιο σημαντικό εύρημα των 314 συνεντεύξεων δεν είναι το 94% της αισιοδοξίας ούτε το 76% που βλέπει την Ανατολή να κυριαρχεί. Είναι εκείνο το 46% που παραδέχεται ότι η ναυτιλία ωφελείται από την αναταραχή.

Σε έναν κόσμο όπου περίπου τέσσερα πέμπτα του διεθνούς εμπορίου μεταφέρονται διά θαλάσσης, αυτή δεν είναι απλώς μια ενδιαφέρουσα άποψη των εφοπλιστών.

Είναι μια ένδειξη για το πώς ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μάθει πλέον να αντιμετωπίζει τη γεωπολιτική αστάθεια.

Όχι ως εξαίρεση που κάποτε θα τελειώσει, αλλά ως τη νέα κανονικότητα μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργήσει και, όπου μπορεί, να κερδίσει.

Διαβάστε την έρευνα της Kapa Research εδώ.