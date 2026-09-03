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Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται χωρίς εξαρτήσεις για τη νέα αλλαγή του σήμερα
Πολιτική
15:16 - 03 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται χωρίς εξαρτήσεις για τη νέα αλλαγή του σήμερα 

Reporter.gr Newsroom
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«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του τα χρόνια της Μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται για μια νέα αλλαγή, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει την ευθύνη, όπως υποστήριξε, για το υπέρογκο κόστος ζωής. Υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει το ανανεωμένο πρόγραμμα του κόμματος και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εξαρτάται από συμφέροντα.

Υπενθυμίζεται ότι η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται αργότερα, στις 19:30, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Γιατί το αποτύπωμά του τα χρόνια της Μεταπολίτευσης,, είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.

Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή. Για την πολιτική αλλαγή του σήμερα. Απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό.

Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Διότι το μεγάλο μας «όπλο» είναι το πρόγραμμά μας, που θα παρουσιάσουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, και το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό.

Και πάνω απ’ όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις. Τόσο εγώ όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.

Σήμερα, λοιπόν, καλώ το λαό της Κρήτης, στις 19:30 εδώ από την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων, να γιορτάσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης».

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