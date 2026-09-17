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Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
Ακίνητα
13:22 - 17 Σεπ 2026

Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Reporter.gr Newsroom
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Μετατίθεται για μετά τις εκλογές η εφαρμογή του μέτρου για υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Οι πιέσεις ήταν μεγάλες από τη μεριά των ιδιοκτητών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ όρισε την 1/7/2027 ως νέα ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η παράταση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

Είναι, όμως, προφανές ότι η παράταση σχετίζεται φυσικά με τις πολιτικές εξελίξεις, με την κυβέρνηση να μη θέλει να δημιουργήσει κλίμα δυσαρέσκειας στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Έτσι, η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται μαζί με τις εξαγγελίες για... πάταξη των «μαύρων ενοικίων».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 14:00
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