Επιστροφή ενοικίου: Έως 4 ενοίκια πίσω – Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι και ποιοι παίρνουν έως 1.600 ευρώ

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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν την καταβολή της ενίσχυσης. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Για αυτούς προβλέπεται ειδική ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάσει για κάποιους εξ αυτών, συνολικά, έως και την αξία τεσσάρων μηνιαίων ενοικίων.

Ουσιαστικά, το ημερολόγιο των πληρωμών έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία των μισθώσεων, καθώς οι φορολογικές δηλώσεις διασταυρώνονται ηλεκτρονικά.

Πότε μπαίνουν τα χρήματα – Οι ημερομηνίες-κλειδιά

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία είναι η 25η Σεπτεμβρίου, όταν ξεκινούν οι αναδρομικές πληρωμές για την ειδική ενίσχυση των εργαζομένων που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

Επίσης, έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επιστροφή του ενός ενοικίου στους περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους του γενικού μέτρου.

Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι σχετικές καταβολές για την ειδική ενίσχυση των ενοικίων του 2025.

Το χρονοδιάγραμμα με μια ματιά

Συνοπτικά με βάση τη ρύθμιση:

25 Σεπτεμβρίου: ξεκινούν οι αναδρομικές πληρωμές για το 2025.

30 Σεπτεμβρίου: λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στοιχείων.

Έως 30 Νοεμβρίου: ολοκληρώνεται η διαδικασία για την επιστροφή του ενός ενοικίου.

Έως το τέλος Νοεμβρίου: προγραμματίζεται η καταβολή της ειδικής ενίσχυσης για τα ενοίκια του 2025.

Ποιοι μπορούν να πάρουν έως και τέσσερα ενοίκια

Στο μεταξύ, ισχύει και ειδική ρύθμιση, που αφορά εργαζομένους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους στην Περιφέρεια και υποχρεώνονται να νοικιάσουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους. Η ενίσχυση προβλέπει επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και εφαρμόζεται αναδρομικά από το 2025.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί,

μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,

γιατροί και οδοντίατροι,

ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί,

προσωπικοί γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας,

νοσηλευτές,

παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό,

εργαζόμενοι σε δημόσιες δομές Υγείας και Μονάδες Ψυχικής Υγείας,

οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση μπορεί να αφορά όχι μόνο κύρια αλλά και δευτερεύουσα κατοικία, εφόσον αυτή βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Πώς υπολογίζεται το ποσό για το 2024

Για τα ενοίκια του 2024 υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου, επειδή πληρούσαν τα τότε εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούνται επιπλέον ποσό ίσο με 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν λάβει την προηγούμενη ενίσχυση λόγω εισοδήματος, μπορούν να λάβουν ποσό ίσο με 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν μέσα στο 2024.

Τι ισχύει για τα ενοίκια του 2025

Για το 2025 η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 2/12 του ετήσιου μισθώματος.Υπάρχει όμως ένας σημαντικός περιορισμός. Εάν ο ίδιος δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται σε 1/12. Στόχος είναι το συνολικό ποσό που θα λάβει να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς βγαίνει το ποσό

Για το γενικό μέτρο, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ετήσια δαπάνη ενοικίου που δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις.

Η επιστροφή αντιστοιχεί σε 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης, με πλαφόν 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.

Για κάθε εξαρτώμενο παιδί προστίθενται 50 ευρώ.

Ένα απλό παράδειγμα

Εάν ένας ενοικιαστής κατέβαλε μέσα στο 2025 συνολικά 6.000 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε:

6.000 ÷ 12 = 500 ευρώ

Εάν το ακίνητο είχε μισθωθεί μόνο για έξι μήνες και το συνολικό ποσό των ενοικίων ήταν 3.000 ευρώ, η επιστροφή διαμορφώνεται στα:

3.000 ÷ 12 = 250 ευρώ

Τα φοιτητικά ενοίκια

Η επιστροφή δεν αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία της οικογένειας. Στο μέτρο περιλαμβάνεται και η φοιτητική κατοικία, όταν εξαρτώμενο παιδί σπουδάζει σε διαφορετική περιοχή από εκείνη όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.

Έτσι, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να υπολογιστεί τόσο το ενοίκιο της οικογενειακής κατοικίας όσο και εκείνο που καταβάλλεται για τη στέγαση του φοιτητή.

Τι πρέπει να κάνουν οι οικογένειες με δύο φοιτητές

Περισσότερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν εκτός έδρας.

Οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν ξεχωριστά κάθε φοιτητική κατοικία και να βεβαιωθούν ότι:

υπάρχει σωστά καταγεγραμμένο στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μισθωτήριο,

τα στοιχεία του ακινήτου και του μισθωτή είναι ορθά,

το ποσό του ενοικίου έχει δηλωθεί σωστά,

η κατοικία χρησιμοποιείται πράγματι από τον φοιτητή,

τα στοιχεία μπορούν να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή

Σημειώνεται ότι για το γενικό μέτρο ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά:

25.000 ευρώ για άγαμο,

35.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί,

39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Υπάρχουν και περιουσιακά κριτήρια.

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η Εφορία «τσεκάρει» τα στοιχεία

Η επιστροφή δεν υπολογίζεται μόνο από όσα δηλώνει ο ενοικιαστής στο Ε1.Τα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη. Αυτό σημαίνει ότι ένα λάθος στο μίσθωμα, στη διάρκεια της μίσθωσης ή στα στοιχεία του ακινήτου μπορεί να επηρεάσει την καταβολή.

Πέντε πράγματα που πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Στο φόντο αυτό οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1. Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Να είναι καταχωρισμένο και να αποτυπώνει σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης.

2. Το ποσό του ενοικίου

Το δηλωμένο ποσό πρέπει να συμφωνεί με το πραγματικό μίσθωμα.

3. Τη διάρκεια της μίσθωσης

Εάν το ακίνητο νοικιάστηκε για μέρος του έτους, η επιστροφή υπολογίζεται με βάση τη συνολική δαπάνη.

4. Τις φοιτητικές κατοικίες

Σε περίπτωση περισσότερων φοιτητών, κάθε μίσθωση πρέπει να ελεγχθεί ξεχωριστά.

5. Τις καταβολές του ενοικίου

Οι δικαιούχοι καλό είναι να διατηρούν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αποδεικτικά των πληρωμών.

Έως 1.600 ευρώ η ειδική ενίσχυση

Επίσης, για την ειδική κατηγορία των δημόσιων λειτουργών, που υπηρετούν μακριά από την κύρια κατοικία τους, η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής ενοικίων.

Το όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για καθέναν από τους δύο γονείς. Αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Τι γίνεται αν υπάρχουν λάθη ή ανακριβή στοιχεία

Η ακρίβεια των δηλώσεων είναι κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκε ενίσχυση χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του ποσού.

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται επιστροφή της ενίσχυσης μαζί με τόκο 8,76%, ενώ μπορεί να επιβληθεί και αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη παροχή για τρία χρόνια.

Το τελευταίο check πριν από την πληρωμή

Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι που περιμένουν την επιστροφή θα πρέπει να κάνουν έναν τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία τους. Ένα σωστά δηλωμένο μισθωτήριο, το ακριβές ποσό ενοικίου και η ορθή αποτύπωση της διάρκειας της μίσθωσης αποτελούν βασικά στοιχεία για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ουσιαστικά, οι ημερομηνίες, τα ποσά και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις είναι τα τρία σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν οι δικαιούχοι μέχρι την ολοκλήρωση των πληρωμών.