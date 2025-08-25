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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους» - Οι βασικοί άξονες
Εργασιακά
14:05 - 25 Αυγ 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους» - Οι βασικοί άξονες

Reporter.gr Newsroom
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Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Αποτελούμενο από οκτώ βασικούς άξονες, το νομοσχέδιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, στην απλοποίηση διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και στη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους και της ενίσχυσης της εργασιακής ασφάλειας. Παράλληλα, προωθεί τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου λήφθηκαν υπόψη πλήθος προτάσεων και παρατηρήσεων από εργαζόμενους, επιχειρήσεις και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους πραγματοποιήθηκε γόνιμος και εκτενής διάλογος.

Αναλυτικά οι βασικοί άξονες:

Πρώτος άξονας – Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

  • Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.
  • Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.
  • Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.
  • Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Δεύτερος άξονας – Μείωση γραφειοκρατίας:

  • Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.
  • Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.
  • Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:
    -Ευέλικτη προσέλευση ±120’
    -Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας – Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

  • Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.
  • Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας – Ενίσχυση εργαζομένων:

  • Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.
  • Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.
  • Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.
  • Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.
  • Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα – θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας – Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

  • Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.
  • Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.
  • Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.
  • Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

Έκτος άξονας – Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

  • Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρείς σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας – Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.
  • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.
  • Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας – Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις:

  • Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.
  • Όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν θα οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
  • Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις οργανώσεις συνταξιούχων.

Οι σχετικές παρατηρήσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου πατώντας εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 14:23
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