Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ζωή
Πολιτική
17:12 - 13 Μάι 2026

Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ζωή

Reporter.gr Newsroom
Οξεία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τη συνολική οικονομική πολιτική εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη (13/5).   

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κοινωνία βρίσκεται σε ασφυκτική κατάσταση, την ώρα που –όπως είπε– συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα καταγράφουν υπερκέρδη και ιστορικά υψηλά μερίσματα.

«Την ώρα που συζητούμε σήμερα ένα ακόμη νομοσχέδιο-“σκούπα” 121 άρθρων, η κοινωνία έξω από αυτήν την αίθουσα ασφυκτιά. Οι ανισότητες αυξάνονται, η κατάσταση είναι σε πολύ δύσκολο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους», σημειώνοντας πως «πολλά δισεκατομμύρια φεύγουν από την κοινωνία, τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη και συσσωρεύονται στους λογαριασμούς της εγχώριας ολιγαρχίας».

Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να επιβαρύνει δραματικά τα νοικοκυριά, ιδίως στα βασικά είδη διατροφής, λέγοντας πως «ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος ζουν καθημερινά το άγχος στο σούπερ μάρκετ».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημόσια έσοδα, σημειώνοντας ότι «ο πληθωρισμός έχει γίνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης πολιτικής» και πως το κράτος «εισπράττει δισεκατομμύρια από τα πληθωριστικά έσοδα του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης».

Ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης, λέγοντας: «Ποια ανάπτυξη; Μεγέθυνση, γιατί η ανάπτυξη περιέχει και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης». Όπως υποστήριξε, η αύξηση των εταιρικών κερδών δεν συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το μερίδιο των κερδών παραμένει εξαιρετικά υψηλό. «Η Ελλάδα κατατάσσεται επί Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς το μερίδιο των μισθών και στις πρώτες θέσεις ως προς το μερίδιο των κερδών», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι «τα ενοίκια αυξήθηκαν 50% σε τέσσερα χρόνια» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν εξασφαλίζει προσιτή κατοικία για τους νέους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και στις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι «το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2029 η Βουλγαρία θα ξεπεράσει την Ελλάδα σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης».

«Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να αξιοποιήσετε σωστά, δίκαια, αξιοκρατικά και ανθεκτικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες», τόνισε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε παράλληλα τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων:

  • μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα,
  • μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής,
  • αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά,
  • προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας ώστε οι αυξήσεις μισθών να μην εξανεμίζονται φορολογικά.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το παράδειγμα της Κύπρου και του προέδρου Nikos Christodoulides, λέγοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και να επιβάλει ελέγχους στην αγορά.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε και στη ΔΕΗ, με αφορμή τροπολογία που αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής του Δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές για τη στρατηγική ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «πουλήσατε συμμετοχές του Δημοσίου σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις» και αναρωτήθηκε «υπηρετούσατε το συμφέρον του λαού ή τελικά βοηθήσατε ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας;».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΔΕΗ ότι αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση ως ευκαιρία ενίσχυσης της κερδοφορίας της, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «ένα νέο ενεργειακό υπόδειγμα που να υπηρετεί την κοινωνία και όχι μόνο τους ισχυρούς ολιγάρχες».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας.

«Σε όλες αυτές τις πολιτικές που καθορίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στην επιλογή του λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε.

