13:10 - 13 Μάι 2026

IWG: Το γραφείο του 2050 αλλάζει ριζικά: Πώς η ΑΙ μεταμορφώνει το μέλλον της εργασίας

Νευροεμφυτεύματα που συνδέουν άμεσα τον ανθρώπινο εγκέφαλο με εξωτερικές συσκευές, αποτελούν πλέον την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, κάτι το οποίο αναμένουν να δουν, παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας τους έως το 2050, σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus και η HQ.        

Η μελέτη με τίτλο “IWG’s Work Reimagined: The Office of 2050” συνοψίζει τα ευρήματα έρευνας σε στελέχη HR και εργαζόμενους διεθνώς, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογίες που εξελίσσονται ραγδαία, πρόκειται να μετασχηματίσουν το εργασιακό περιβάλλον κατά την επόμενη εικοσιπενταετία.

Τόσο τα στελέχη HR όσο και οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά έως το 2050 (68% και 72% αντίστοιχα), καθώς καινοτομίες όπως η νευροτεχνολογία, η οποία ήδη αναπτύσσεται από εταιρείες όπως η Synchron και η Neuralink του Elon Musk, πλησιάζουν στο στάδιο της πρακτικής εφαρμογής. Παράλληλα, τα ευφυή συστήματα αναμένεται να αυτοματοποιήσουν σύνθετες διαδικασίες, να εξατομικεύσουν το εργασιακό περιβάλλον και να επιταχύνουν σημαντικά τη λήψη αποφάσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες εμβύθισης θα αλλάξουν τον τρόπο που εργαζόμαστε

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να μετασχηματίζει το εργασιακό τοπίο. Τόσο τα στελέχη HR όσο και οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η TN και η αυτοματοποίηση θα αναδιαμορφώσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας γραφείου (71% και 73% αντίστοιχα). Επιπλέον, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καθορίζει με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο και τον χρόνο μιας συνεργασίας (64% των εργαζομένων και 69% των στελεχών).

Η εκπαίδευση με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης, από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και την εργασία, επιτρέποντας στους νέους να σημειώνουν αλματώδη πρόοδο σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Η TN αποτελεί μέρος μιας εκθετικής εξέλιξης, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης αποδοτικότητας που διευκολύνουν το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται σε εργασίες που απαιτούν περισσότερο τη δημιουργική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την παραγωγή νέων ιδεών.

Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργούν με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, με τους εργαζομένους (74%) και τα στελέχη HR (70%) να προβλέπουν ότι η εργασία θα εκτελείται με σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα στις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Τέλος εποχής για το οκτάωρο και τις μετακινήσεις προς το γραφείο

Η έρευνα καταδεικνύει, επιπλέον, ότι τα εργασιακά μοντέλα θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται ριζικά κατά την επόμενη εικοσιπενταετία. Σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους και στελέχη HR εκτιμούν ότι οι χρονοβόρες καθημερινές μετακινήσεις και το παραδοσιακό οκτάωρο (9-5) θα έχουν εκλείψει έως το 2050 (69% και 68% αντίστοιχα).

Αντί αυτού, η εργασία θα πραγματοποιείται ολοένα και περισσότερο σε ένα δίκτυο διαφορετικών τοποθεσιών, αντί για ένα κεντρικό γραφείο. Σχεδόν το 70% των στελεχών HR (70%) εκτιμά ότι η επαγγελματική δραστηριότητα θα μπορεί να πραγματοποιείται σε πολλαπλές τοποθεσίες, ποσοστό που αυξάνεται στο 75% για τους εργαζομένους. Επίσης, το 64% των εργαζομένων αναμένει ότι η ευέλικτη εργασία θα καθιερωθεί ως το βασικό μοντέλο, ποσοστό που φτάνει το 78% για τα στελέχη HR.

Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι αυστηρές πολιτικές επιστροφής στο γραφείο θα έχουν εκλείψει έως το 2050, καθώς οι οργανισμοί θα δίνουν πλέον προτεραιότητα στην ευελιξία και την αυτονομία των εργαζομένων (66% και 63% αντίστοιχα).

Εξυπνότερα περιβάλλοντα και η σύγκλιση ανθρώπου-τεχνολογίας

Πέρα από τη νευροτεχνολογία, τα εργαλεία εμβυθιστικής συνεργασίας αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των μελλοντικών χώρων εργασίας.

Οι αίθουσες συσκέψεων που ενσωματώνουν εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, γεφυρώνοντας τη φυσική παρουσία με την εξ αποστάσεως εργασία, αναδεικνύονται ως η δεύτερη επικρατέστερη καινοτομία. Σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους και στελέχη HR εκτιμούν ότι οι τεχνολογίες αυτές θα αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μορφές αλληλεπίδρασης, από συζητήσεις στο γραφείο (70%) έως τις δια ζώσης συναντήσεις, έως το 2050 (69%).

Παράλληλα, οι εργασιακοί χώροι θα γίνουν πιο «έξυπνοι», προσαρμοστικοί και ανθρωποκεντρικοί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα περιβάλλοντα γραφείου θα ρυθμίζουν αυτόματα τον φωτισμό βάσει του κιρκάδιου ρυθμού (βιολογικό ρολόι) κάθε εργαζομένου (28%), ενώ θα διαθέτουν συστήματα που αναγνωρίζουν την κόπωση και προτείνουν διαλείμματα (30%). Τέλος, οι χώροι αυτοί θα μετεξελιχθούν σε πλήρως διαδραστικά, cloud-based περιβάλλοντα, όπου οι τοίχοι θα λειτουργούν ως ψηφιακές επιφάνειες αφής (24%).

Το γραφείο του μέλλοντος: ευέλικτοι χώροι εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη Φύση

Αν και η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, οι μελλοντικοί χώροι θα είναι πιο ανθρωποκεντρικοί, δίνοντας έμφαση στην ευεξία.

Οι δημοφιλείς τάσεις για τους χώρους εργασίας του μέλλοντος περιλαμβάνουν φιλικές προς την οικογένεια υποδομές, όπως εσωτερικούς χώρους φύλαξης παιδιών (23% των στελεχών και 30% των εργαζομένων), καθώς και πολυλειτουργικά περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται μέσα στην ημέρα στις ανάγκες της εργασίας, της μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της ανάπαυσης (23% έναντι 30% αντίστοιχα).

Παράλληλα, τα γραφεία του μέλλοντος αναμένεται να ενσωματώνουν περισσότερο στοιχεία της φύσης, όπως «ζωντανούς» πράσινους τοίχους, εσωτερικούς κήπους και ζώνες φυσικού φωτισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει για στελέχη HR και εργαζόμενους (22% έναντι 28% αντίστοιχα).

Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στο επίκεντρο

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η ευελιξία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων. Το 75% των στελεχών HR και των εργαζομένων εκτιμά ότι η ευελιξία ότι θα είναι κρίσιμης σημασίας για τους οργανισμούς έως το 2050, καθώς το εργατικό δυναμικό δίνει πλέον προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance) και στην ευεξία.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί δήλωσαν ότι, εάν ηγούνταν μιας επιχείρησης, οι προτεραιότητές τους θα περιλάμβαναν την ενδυνάμωση των εργαζομένων να ορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο και τον τόπο εργασίας τους. Παράλληλα, θα εστιάζουν στην ενίσχυση της υποστήριξης σε θέματα υγείας και στη δημιουργία περιβαλλόντων που προάγουν τη δέσμευση και την παραγωγικότητα.

Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της International Workplace Group plc, δήλωσε: «Η τεχνολογία ανέκαθεν διαμόρφωνε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η διαφορά σήμερα έγκειται στην ταχύτητα με την οποία εκτυλίσσεται αυτή η αλλαγή. Οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνουν τον κόσμο της εργασίας με ρυθμούς που οι περισσότεροι οργανισμοί και ιδιώτες δυσκολεύονται επί του παρόντος να αντιληφθούν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μέρος μιας εκθετικής καμπύλης καινοτομίας – της σημαντικότερης μεταβολής που έχω βιώσει στα εξήντα χρόνια της επιχειρηματικής μου πορείας. Καινοτομίες όπως η TN και η νευροτεχνολογία οδηγούν σε ένα μέλλον όπου η εργασία θα εκτελείται ταχύτερα, πιο διαισθητικά και ακριβώς τη στιγμή και στον τόπο που απαιτείται. Αυτή η αλλαγή δεν επιφέρει απλώς μικρές διορθώσεις. Μεταβάλλει την ίδια την ταχύτητα του επιχειρείν. Ο κόσμος της εργασίας θα είναι ριζικά διαφορετικός έως το 2050».

