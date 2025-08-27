ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής το Σεπτέμβριο

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση της το Σεπτέμβριο με 161 εργαστήρια.

Από αυτά, 143 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 18 διαδικτυακά, τα οποία εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα «Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First».

Τα εργαστήρια αποτελούν βασική προτεραιότητα της ΔΥΠΑ, προσφέροντας συστηματική και ποιοτική συμβουλευτική στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Όσοι αναζητούν ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια με την καθοδήγηση εξειδικευμένων στελεχών, καλύπτοντας θεματικές ενότητες όπως:

Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό.

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη.

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα.

Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO.

Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις: Business Model Canvas.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή: αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία στο βιογραφικό και στη συνέντευξη.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First (νέα θεματική).

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα 143 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με ώρα έναρξης από 09:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του αντίστοιχου ΚΠΑ2 που υλοποιεί το εργαστήριο.

Κάθε εργαστήριο διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων, και η συμμετοχή θα γίνεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΚΠΑ2, περιλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 28.08.2025 πατώντας εδώ.

Κάθε εργαστήριο έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (έως 50 άτομα), και η συμμετοχή θα γίνεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.