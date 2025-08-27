Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis: Ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις

Η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Ειρήνη Πελέκη, πρότεινε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη και του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για ψευδείς καταθέσεις στην υπόθεση Novartis.

Η εισαγγελέας απηύθυνε σκληρή κριτική κατά της Μαρίας Μαραγγέλη, πρώην προστατευόμενης μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, γνωστή με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση». Η κυρία Μαραγγέλη κατηγορείται για ψευδή κατάθεση σχετικά με τις καταθέσεις της περί δωροδοκιών πολιτικών προσώπων από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη η Μαρία Μαραγγέλη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε σχεδόν όλα τα σημεία που είχε καταθέσει ως προστατευόμενη μάρτυρας, εξαιρώντας μόνο μία περίπτωση όπου πρότεινε απαλλαγή. Παράλληλα, ζήτησε την ενοχή και του δεύτερου κατηγορούμενου στην υπόθεση, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ο οποίος είχε καταθέσει στους εισαγγελείς διαφθοράς υπό το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης». Ωστόσο, για τον Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος μόνο για μέρος των καταθέσεών του, συγκεκριμένα για όσα αφορούν σε χρηματισμούς πολιτικών προσώπων, και όχι για το σύνολο των ισχυρισμών του ενώπιον των αρχών.

Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης, διευκρινίζοντας πως αυτή η κατηγορία δεν αποδίδεται από τα πολιτικά πρόσωπα που τους μήνυσαν, αλλά από την ίδια την εισαγγελία.

Στην αγόρευσή της, η Ειρήνη Πελέκη ανέλυσε λεπτομερώς τις καταθέσεις των δύο κατηγορουμένων εναντίον πολιτικών προσώπων, επισημαίνοντας ότι η Μαρία Μαραγγέλη παρουσίαζε ως αληθινά τα γεγονότα που κατέθετε, ενώ ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης απέδιδε τις πληροφορίες που είχε καταθέσει στον Κωνσταντίνο Φρουζή, πρώην ισχυρό στέλεχος της Novartis στην Ελλάδα. Η εισαγγελέας τόνισε ότι για να κηρυχθεί κάποιος ένοχος για ψευδή κατάθεση, πρέπει να καταθέτει συνειδητά ψευδή στοιχεία και όχι απλώς να εκφράζει κρίσεις ή απόψεις.

Όσον αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, η εισαγγελέας παρουσίασε τα εξής:

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Μαρία Μαραγγέλη είχε καταθέσει ότι ο Φρουζής τον δωροδόκησε με μεταφορά χρημάτων μέσα σε τροχήλατη βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εισαγγελέας αμφισβήτησε την πιθανότητα αυτής της κατάθεσης, καθώς ο χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υφίσταται και ο ίδιος ο Σαμαράς αρνήθηκε τέτοιο γεγονός. Επίσης, ανέφερε πως οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατάθεσης, όπως η μεσολάβηση συγκεκριμένου προσώπου και η παράδοση εγγράφων, δεν επιβεβαιώνονται και φαίνεται να αποτελούν προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Για τον πρώην υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, η Μαραγγέλη παρουσίαζε ως βέβαιο τον χρηματισμό του, χωρίς όμως να αποδίδει ευθύνη στον Φρουζή. Η εισαγγελέας τόνισε ότι ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκαν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες.

Για το ζεύγος Στουρνάρα - Νικολοπούλου, η Μαραγγέλη κατέθεσε ότι ο πρώην υπουργός χρηματίστηκε και ότι τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω εταιρίας της συζύγου του. Η εισαγγελέας όμως επισήμανε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της οικογένειας ελέγχθηκαν εκτενώς (έντεκα φορές) χωρίς να βρεθεί κάτι μεμπτό.

Για τον Μάριο Σαλμά, η εισαγγελέας υπενθύμισε ότι επί της θητείας του ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική εταιρεία, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα χρηματισμού. Η Μαραγγέλη ισχυρίστηκε ότι ο Σαλμάς πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ σε βαλίτσα, βασιζόμενη σε μαρτυρίες του Φρουζή.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη, επιβεβαιώθηκε η συνάντηση με τον Φρουζή, αλλά δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για ποινικές ευθύνες, παρά κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις χρημάτων.

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι ισχυρισμοί περί καταβολής 200.000 ευρώ δεν επιβεβαιώθηκαν, αφού οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχθηκαν χωρίς να βρεθεί κάτι σχετικό.

Όσον αφορά τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελέας σχολίασε τις καταθέσεις του για τον Αβραμόπουλο, τον Γεωργιάδη και το ζεύγος Στουρνάρα - Νικολοπούλου. Ειδικά για τον Αβραμόπουλο τόνισε πως η αρμοδιότητα για αποφάσεις σχετικά με την πανδημία δεν ανήκει αποκλειστικά στον υπουργό Υγείας, και εξέφρασε αμφιβολίες για την ακρίβεια των καταθέσεων του Δεστεμπασίδη. Επίσης, ανέφερε ότι, παρόλο που οι καταγγελίες του αποδίδονταν στον Φρουζή, ο ίδιος όφειλε να γνωρίζει τη λειτουργία των συνεδρίων που ανέφερε και δεν μπορούσε να παραπλανηθεί.

Τέλος, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Δεστεμπασίδη από την κατηγορία ψευδούς κατάθεσης όσον αφορά τις μαρτυρίες του για τους Σαμαρά, τη Βασιλική Κατραβά (γραμματέα του Άδωνι Γεωργιάδη) και τον Ευάγγελο Βενιζέλο.