ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Η αμερικανική οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε. Πρόκειται για έναν ασυνήθιστο συνδυασμό που, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, δείχνει μια ανησυχητική εξέλιξη πίσω από τους αριθμούς.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Washington Post την ώρα που η αμερικανική οικονομία έχανε θέσεις εργασίας, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι εγκατέλειπαν την αγορά εργασίας με ακόμη ταχύτερο ρυθμό.

Ειδικότερα, το ποσοστό των ενηλίκων που είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία υποχώρησε στο 61,4% τον Ιούλιο, συνεχίζοντας την αποδυνάμωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό που καταγράφεται φέτος. Το ποσοστό αυτό έχει διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργοδότες μείωσαν κατά 23.000 τις θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή (7/8), ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρά στο 4,1%, από 4,2%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν στη μείωση του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι «baby boomers» συνταξιοδοτούνται, μειώνουν το ποσοστό των ενηλίκων που είτε εργάζονται, είτε αναζητούν εργασία. Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί πλήρως τη φετινή πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Μείωση της συμμετοχής των αντρών στο εργατικό δυναμικό

Το ποσοστό των εργαζομένων που βρίσκονται στις «κύριες ηλικίες εργασίας», δηλαδή μεταξύ 25 και 54 ετών, μειώθηκε απότομα μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου και ανέκαμψε μόνο εν μέρει τον Ιούλιο, προκαλώντας ανησυχία στους οικονομολόγους ότι νέοι και μεσήλικες εγκαταλείπουν την αναζήτηση εργασίας.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μείωση της συμμετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναμικό, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται τον Ιούλιο στο 66,8%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, εξαιρουμένης της κορύφωσης της πανδημίας. Τη μείωση τροφοδοτούν τόσο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες, όσο και οι νεότεροι άνδρες που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Αυτό προκαλεί ανησυχία τόσο για κοινωνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους, δήλωσε ο συντηρητικός οικονομολόγος Στίβεν Μουρ.

«Δεν είναι καλή τάση», ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι:

«Απλώς δεν βλέπουμε τους άνδρες να εργάζονται στον ίδιο βαθμό και δεν έχω καλή εξήγηση για το γιατί συμβαίνει αυτό».

Η μεταβαλλόμενη οικονομία διαδραματίζει έναν ρόλο. Η μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, κλάδους στους οποίους παραδοσιακά κυριαρχούν οι γυναίκες.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί κλάδοι στους οποίους κυριαρχούν οι άνδρες, μεταξύ άλλων η μεταποίηση, οι μεταφορές και η εξόρυξη, έχουν χάσει θέσεις εργασίας κατά το τελευταίο έτος. Αυτό δημιουργεί μια αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν πολλοί άνδρες και των θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δυνητικά προειδοποιητικό σημάδι, σύμφωνα με πολλούς οικονομολόγους.

«Συνήθως μας αρέσει να βλέπουμε το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται, σωστά;» δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπικ, οικονομολόγος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις. Αυτό συμβαίνει όμως επειδή υπό κανονικές συνθήκες η πτώση της ανεργίας σημαίνει ότι αυξάνεται η απασχόληση.

Ο Μπικ παρακολουθεί εδώ και μήνες την πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και χαρακτήρισε την τάση «ανησυχητική». Ο φόβος είναι ότι εργαζόμενοι αποθαρρύνονται και εγκαταλείπουν την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνει η Post η εικόνα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, καθώς ρόλο διαδραματίζουν και άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων η μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σφραγίσει τα σύνορα, να περιορίσει τη μετανάστευση και να απελάσει μετανάστες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Οι λόγοι πίσω από την αποχώρηση εφήβων από το εργατικό δυναμικό

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι έφηβοι και νέοι ενήλικες έχουν επίσης αποχωρήσει από το εργατικό δυναμικό. Το ποσοστό των νέων ηλικίας 16 έως 19 ετών που εργάζονται ή αναζητούν εργασία έχει μειωθεί φέτος, παραμένοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από την πανδημία, μετά την απότομη αύξηση της απασχόλησης των εφήβων το 2023 και το 2024. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των νέων ηλικίας 20 έως 24 ετών έχει επίσης μειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι έφηβοι δεν εργάζονται είναι ότι περισσότεροι ολοκληρώνουν το λύκειο, κάτι που αποτυπώνεται στην αύξηση των ποσοστών αποφοίτησης από το λύκειο, σύμφωνα με ειδικούς.

Ένας άλλος λόγος, όμως, είναι η ασθενέστερη πρόσληψη εργαζομένων στους κλάδους της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου, οι οποίοι παραδοσιακά απασχολούν μεγάλο αριθμό νέων.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών ενδέχεται επίσης να δημιουργεί νέα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας σε θέσεις αρχικού επιπέδου. Για παράδειγμα, τα περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης έχουν καταλάβει πολλές από τις θέσεις εργασίας των ταμιών, δήλωσε η Σάρα Έστεπ, οικονομολόγος στο Center for American Progress, μια φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τον αρχικό έλεγχο των υποψηφίων μπορεί να ευνοούν εργαζομένους με μεγαλύτερη εμπειρία.

Σε αυτό το φόντο, η Έστεπ δήλωσε ότι ανησυχεί πως οι νέοι χάνουν ευκαιρίες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας για πολλά χρόνια.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα θετικό στοιχείο στην τελευταία έκθεση για την απασχόληση, δήλωσε ο Γκάι Μπέργκερ, διευθυντής οικονομικής έρευνας στο Burning Glass Institute, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Φιλαδέλφεια που μελετά την αγορά εργασίας.

Παρότι οι εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει το εργατικό δυναμικό, ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι θέλουν να βρουν δουλειά αλλά έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία τον τελευταίο μήνα έχει μειωθεί ελαφρά.

«Τα πράγματα που θα με έκαναν πραγματικά να ανησυχώ για την αποχώρηση ανθρώπων από το εργατικό δυναμικό δεν εμφανίζονται», δήλωσε ο Μπέργκερ. «Οι άνθρωποι δεν μας λένε: “Θέλω να βρω δουλειά, αλλά δεν μπορώ να τη βρω”».