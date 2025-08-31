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Υπουργείο Εργασίας: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό
Εργασιακά
21:00 - 31 Αυγ 2025

Υπουργείο Εργασίας: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό

Reporter.gr Newsroom
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«Το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας να αρθρώσει σοβαρό πολιτικό λόγο και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις, καταφεύγει για ακόμη μία φορά στον παλιό, γνώριμο λαϊκισμό: μιλά για “υποχρεωτικά 13ωρα” και “εργασιακό μεσαίωνα” επιχειρώντας να τρομοκρατήσει τους πολίτες, την ώρα που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική – και μετρήσιμη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.  

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει:

«Τις απαντήσεις, στα όσα ανακριβή και ψευδή διασπείρουν τα στελέχη του, τις έχει ήδη δώσει η αγορά εργασίας, η οποία με τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει επιτύχει σε μία εξαετία μία σειρά από σημαντικά ρεκόρ.

Υπενθυμίζουμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε αριθμούς τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

  • Περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.
  • Ρεκόρ 17ετίας στην ανεργία. Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 17,5% τον Μάιο 2019 στο 7,9% τον Μάιο 2025.
  • Ρεκόρ 25ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφει την πιο θετική επίδοση της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.
  • ⁠Αύξηση κατά 35% του κατώτατου μισθού και κατά 28,3% του μέσου μισθού.
  • Ραγδαία αύξηση της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς).

⁠Ενίσχυση της συμμόρφωσης:

  • Με σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
  • Mε ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 850% το πρώτο εξάμηνο του 2025.
  • Με αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8% και στα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκ. μόνο το 2024.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων:

  • Άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.
  • ⁠Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά.
  • Άδεια για παροχή φροντίδας.
  • Άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής.
  • Πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στην εργασία.

Ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και υπέρ επιχειρήσεων:

  • Οριζόντια ⁠Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.
  • Κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας».

«Όροι περασμένων δεκαετιών» από το ΠΑΣΟΚ

Μάλιστα, ασκεί σφοδρή κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μία σύγχρονη και απολύτως ρυθμισμένη αγορά εργασίας που διέπεται από όρους και κανόνες και καταρρίπτουν στο ακέραιο τις προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ να εμπεδώσουν στον δημόσιο διάλογο μία εικόνα ζοφερής πραγματικότητας όπου δήθεν κυριαρχεί η ασυδοσία και η εκμετάλλευση».

«Αντί να προτείνει ουσιαστικές πολιτικές για το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κρατηθεί στο προσκήνιο με όρους περασμένων δεκαετιών. Αντί να διαβάσουν προσεκτικά το νομοσχέδιο που προωθεί την απασχόληση και μειώνει τη γραφειοκρατία, διαδίδουν ψεύδη. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

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