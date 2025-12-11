Νέο επίδομα για ελεύθερους επαγγελματίες: Ποιους αφορά - Τα ποσά

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας των ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος προβλέπει για πρώτη φορά καθολική χορήγηση επιδόματος ασθενείας σε ασφαλισμένους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Η θέσπιση επιδόματος ασθενείας για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι τώρα η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει παροχή αντίστοιχη με αυτή των μισθωτών.

Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για επαγγελματίες που συχνά μένουν χωρίς εισόδημα σε περίπτωση ασθένειας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026 και θα καλύπτει τόσο περιπτώσεις ασθένειας όσο και εργατικών ατυχημάτων.

Ποιοι εντάσσονται στο νέο σύστημα

Μέχρι σήμερα, επίδομα ασθενείας λάμβαναν μόνο οι δικηγόροι των τριών μεγάλων δικηγορικών συλλόγων (Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης). Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο δίκτυ προστασίας που εξισώνει τις παροχές με εκείνες των μισθωτών.

Με τη μεταρρύθμιση, η παροχή επεκτείνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς και αγρότες.

Το ύψος του επιδόματος και οι προϋποθέσεις

Το επίδομα δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 23,4 ευρώ ανά ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης.

Για να εγκριθεί, απαιτείται τουλάχιστον πεντάμηνη ασφάλιση μέσα στο προηγούμενο έτος ή στο τελευταίο 15μηνο πριν από τη δήλωση της ασθένειας.

Σημαντικό είναι ότι δεν καταβάλλεται σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διάρκεια καταβολής ανά περίπτωση

Η διάρκεια του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτιο:

Ασθένεια: έως 90 ημέρες

Εργατικό ατύχημα: έως 120 ημέρες

Η παροχή θα αρχίζει να καταβάλλεται από την 31η ημέρα ασθένειας, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς των δικηγόρων όπου η επιδότηση ξεκινούσε νωρίτερα.

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του

Ο υπολογισμός θα γίνεται σε τέσσερα βήματα:

Η μηνιαία εισφορά για παροχές σε χρήμα διαιρείται με το αντίστοιχο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 12/14, προκειμένου να προκύψει ο τεκμαρτός μηνιαίος μισθός. Ο τεκμαρτός μισθός διαιρείται με το 25, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού ημερομισθίου. Το επίδομα δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο πλαφόν των 23,4 ευρώ/ημέρα, ακόμη κι αν ο υπολογισμός δίνει υψηλότερο ποσό.

Προσαύξηση για προστατευόμενα μέλη

Επιπλέον, για κάθε έμμεσο μέλος της οικογένειας προβλέπεται προσαύξηση 10%, με ανώτατο όριο τα τέσσερα μέλη. Παρά τις προσαυξήσεις, το συνολικό ημερήσιο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το πλαφόν των 23,4 ευρώ.