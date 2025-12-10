Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εξευτελίζεται στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ – Να αναθεωρηθεί το άρθρο 86

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την Τετάρτη (10/12) τονίζοντας ότι «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών». Την ίδια ώρα, απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης για λαϊκισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πήγε στα αγροτικά μπλόκα για να χαϊδέψει αυτιά».

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Συναντώ ανθρώπους από τα αστικά κέντρα που πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οι άνθρωποι που συντηρούν την ύπαιθρο είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταποιητές και ο αγώνας τους είναι δίκαιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ότι «έχει ανέβει το κόστος για φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και ιατρικές υπηρεσίες», πρόσθεσε.

«Πήγα στα μπλόκα των αγροτών, έκατσα πολλή ώρα και συζήτησα με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Τους είπα τις απόψεις μας, δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Ας πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει εκεί με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος», δήλωσε.

«Διάλογος και στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια»

Επανέλαβε ότι «υπάρχουν όρια και πρέπει να καταδικαστούν φαινόμενα βίας», ενώ σχετικά με το κλείσιμο των εθνικών οδών ξεκαθάρισε ότι «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε ταλαιπωρία».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού ΕΛΓΑ, προσθέτοντας ότι «η πρότασή μας από εδώ και τώρα είναι οι διοικήσεις να είναι με ανοιχτό διαγωνισμό και θα έχουν πενταετή θητεία για να μην είναι ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ο ΕΛΓΑ ρουσφετομάγαζο που ο Πρωθυπουργός άλλαξε έξι διοικήσεις και δεν κατάφερε να εντοπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα».

Εξήγησε ότι «το σκάνδαλο είναι ότι μέσα στο ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι μη παραγωγοί έκλεβαν τα χρήματα των παραγωγών. Το αγροτικό κίνημα έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί το θέμα που δημιουργείται στον δρόμο ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία».

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Η ισχυρή Ελλάδα λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν με αξιοπρέπεια με χαμηλό κόστος παραγωγής, να έχουν ένα υπουργείο που τους στηρίζει και όχι τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

Υποστήριξε ότι «η λύση είναι ο διάλογος και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με ειλικρίνεια».

«Η κυβέρνηση ευτελίζεται στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι «η Νέα Δημοκρατία την έκανε για να επενδύσει στον συμψηφισμό, όπως έκανε και στα Τέμπη. Κάθε μέρα που συνεδριάζει ευτελίζεται ακόμη περισσότερο και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός».

«Ο στόχος τους είναι να μην πάει κανείς από αυτούς στο φυσικό δικαστή. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες τους», συμπλήρωσε.

«Θα στείλουμε προτάσεις στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 86»

Έπειτα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα στείλει προτάσεις στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86.

«Το θέμα είναι πώς θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και αν θα είναι μια γενναία αναθεώρηση. Το άρθρο 86 θα αλλάξει ή θα κάνουμε μια προχειρότητα που θα οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα κάποιοι να είναι ατιμώρητοι; Να το πούμε απλά: Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία και στους θεσμούς. Γιατί λέει ο απλός πολίτης, ότι ό,τι και να κάνει έχει ευθύνες, ενώ κάποιοι ισχυροί πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, ό,τι και να κάνουν είναι πάντα ατιμώρητοι».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν μεσσίες, υπάρχουν οράματα, προγράμματα και σχέδια. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε αρκεί να υπάρχει κοινή κατεύθυνση».

Υπογράμμισε ότι «ο μεγάλος κίνδυνος είναι η απόρριψη του πολιτικού κατεστημένου να γίνει απόρριψη της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

«Ο κ. Καραμανλής για την 717, τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή δεν ελέγχεται. Ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης για τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ελέγχονται. Δεν έχει λοιπόν ο κόσμος δίκιο να λέει ότι αυτή η πολιτική ελίτ, αυτό το πολιτικό κατεστημένο θέλει να είναι πάντα ατιμώρητο;

Αυτό λοιπόν έχω χρέος να το αλλάξω και λέω να το αλλάξουμε και συνταγματική αναθεώρηση και με αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Πρέπει να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου», σημείωσε.