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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως 6 Φεβρουαρίου
Εργασιακά
12:28 - 31 Ιαν 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως 6 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 74.003.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 99.862 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 3 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– στις 5 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

– από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

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