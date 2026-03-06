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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Χάρτης πληρωμών έως τις 13 Μαρτίου
Εργασιακά
21:22 - 06 Μαρ 2026

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Χάρτης πληρωμών έως τις 13 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 70.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 73.000 δικαιούχους, από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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