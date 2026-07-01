ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Στο 8,1% διαμορφώθηκε τον Μάιο το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Μάιο του 2025. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.353.357 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 20.712 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (0,5%).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Μάιο 2026.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2026 ανήλθε σε 8,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Μάιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,1% τον Απρίλιο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.353.357 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 20.712 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (0,5%) και αύξηση κατά 18.654 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,4%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.740 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 29.643 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (-7,2%) και μείωση κατά 48.028 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (-11,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.979.634, σημειώνοντας μείωση κατά 24.552 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (-0,8%) και αύξηση κατά 25.121 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,9%).

Η επίδραση της εποχικής διόρθωσης στις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολούμενων, ανέργων, κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού. Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική για την απαλοιφή της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών.

Αναθεωρήσεις των εποχικά διορθωμένων μηνιαίων εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις για τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας μπορεί να αναθεωρηθούν κατά τους επόμενους μήνες λόγω της ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στον υπολογισμό της εποχικά διορθωμένης χρονοσειράς, της συμπερίληψης στον υπολογισμό της χρονοσειράς των πλέον πρόσφατων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και της αναθεώρησης του μοντέλου εποχικής διόρθωσης με τα πλήρη ετήσια δεδομένα της έρευνας. Με την παρούσα Ανακοίνωση οι εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για την περίοδο Μαρτίου 2025 – Απριλίου 2026 αναθεωρούνται (σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της προηγούμενης Ανακοίνωσης) ως εξής: