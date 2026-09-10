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ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,9 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2024
Περιβάλλον
12:42 - 10 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,9 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία για τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους για το έτος 2024 και αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2015-2023. Τα στοιχεία συλλέγονται από διοικητικές πηγές.

Στην παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζονται στοιχεία για το σύνολο των περιβαλλοντικών φόρων και τις σχετικές υποκατηγορίες φόρων (φόροι ενέργειας, φόροι μεταφορών, φόροι ρύπανσης και φόροι χρήσης πόρων) που καταβάλλονται από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev.2), τα νοικοκυριά και τους μη μόνιμους κατοίκους εντός της επικράτειας.

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Συνολικοί περιβαλλοντικοί φόροι

Το 2024, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 8.910,0 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 3,7% σε σύγκριση με το 2023 (Πίνακες 1-2, Γραφήματα 1-2). Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 9,4% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της Ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2023.

Αναφορικά με τους τομείς που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το έτος 2024, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 5.815,0 εκ. ευρώ και με ποσοστό 65,3% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3.095,0 εκ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 34,7% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Φόροι ενέργειας

Το 2024, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7.227,0 εκ. ευρώ, μειωμένοι κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2023. Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,1% για το έτος 2024.

Το 2024, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5.199,3 εκ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2.027,7 εκατ. ευρώ.

Φόροι μεταφορών

Το 2024, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1.653,0 εκ. ευρώ, μειωμένοι κατά 1,7% σε σχέση με το 2023. Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 18,6% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το έτος 2024.
Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1.038,8 εκ. ευρώ ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 614,2 εκ. ευρώ.

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων
Το 2024, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 30,0 εκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων. Αναφορικά με τους τομείς που κατέβαλλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το έτος 2024, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 28,5 εκ. ευρώ ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν τα υπόλοιπα 1,5 εκ. ευρώ.

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