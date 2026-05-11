«Σφίγγει» ο ψηφιακός κλοιός στη φοροδιαφυγή – Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Σε νέα φάση περνά ο μηχανισμός φορολογικών ελέγχων της ΑΑΔΕ, με την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων να αποκτούν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της φορολογικής διοίκησης προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού προφίλ για κάθε φορολογούμενο, μέσα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που συνδέονται με τον ΑΦΜ.

Σύμφωνα, δε, με το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ, δεδομένα από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλες διαθέσιμες βάσεις πληροφοριών θα διασταυρώνονται αυτόματα, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις όπου η δηλωμένη οικονομική εικόνα δεν συμβαδίζει με το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης ή δραστηριότητας.

Ειδικότερα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 194.000 έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με το βάρος να πέφτει στις αδήλωτες καταθέσεις, στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και στις παράτυπες επιδοτήσεις. Ήδη, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από διεθνείς μηχανισμούς ανταλλαγής φορολογικών δεδομένων, ενισχύοντας τον εντοπισμό κεφαλαίων και εισοδημάτων που παραμένουν εκτός δηλώσεων.

Κεντρικό εργαλείο του νέου συστήματος θα είναι το μοντέλο PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου θα αξιολογείται η συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου. Το σύστημα θα εξετάζει την εισοδηματική εικόνα, την περιουσιακή κατάσταση, την πορεία των οφειλών και τη συνέπεια στις πληρωμές προς το Δημόσιο, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν δυναμικό «δείκτη φορολογικής συμπεριφοράς».

Οι στόχοι

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ θέτει υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους για την επόμενη χρονιά, επιδιώκοντας συνολικά έσοδα 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 29,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον ΦΠΑ. Παράλληλα, στόχος είναι να βεβαιωθούν επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ μέσα από φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις, ενώ αναμένονται περίπου 12.000 ειδοποιήσεις για πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Νέες ψηφιακές πλατφόρμες και online παρακολούθηση

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης ενεργοποιείται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπου θα καταγράφονται συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν ακίνητα, ιδιοκτησίες, μισθώσεις και χρήσεις ακινήτων.

Παράλληλα, επεκτείνεται η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση προωθείται σε όλο και περισσότερους κλάδους της αγοράς. Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα επιτρέπει την παρακολούθηση της διακίνησης προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, ενώ το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται και σε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές, μέσω νέων εφαρμογών που θα καταγράφουν άμεσα τις συναλλαγές και θα «σημαίνουν συναγερμό» σε περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας ή μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο ηλεκτρονικό εμπόριο και αδήλωτα εισοδήματα

Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, οι φορολογικές αρχές θα χαρτογραφούν επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, ύποπτες κινήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο και περιπτώσεις απάτης στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

26.000 φορολογικούς ελέγχους

25.400 επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους

39.300 ελέγχους και έρευνες από ειδικές υπηρεσίες

75.000 τελωνειακούς ελέγχους

14.800 εκ των υστέρων τελωνειακές επαληθεύσεις

11.000 ελέγχους με κινητά συστήματα X-Ray

περισσότερους από 11.000 ελέγχους με drones και σκύλους ανιχνευτές

6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου

Παράλληλα, θα ενταθούν οι διασταυρώσεις για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων που δεν δηλώθηκαν, αλλά και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πίεση και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των οφειλών προς το Δημόσιο, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην αύξηση της εισπραξιμότητας τόσο για τα νέα όσο και για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη. Ο σχεδιασμός προβλέπει είσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, αλλά και 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες.

Παράλληλα, προβλέπονται τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους για υπενθυμίσεις και συμμόρφωση, ενώ θα συνεχιστούν οι επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ακόμη οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά την ύπαρξη δραστηριότητας, οι αναδρομικές αποδοχές, καθώς και πληροφορίες που διαβιβάζονται από ξένες φορολογικές αρχές για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό.