Πολιτική
20:17 - 15 Μάι 2026

ΥΠΕΘΟ κατά Τσίπρα: Εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε

Reporter.gr Newsroom
«Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί ξανά το γνωστό πολιτικό παράδοξο: Να εμφανίζεται σαν πυροσβέστης στη φωτιά που ο ίδιος άναψε», σχολιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον απόηχο της ανάρτησής του πρώην πρωθυπουργού για τα «κόκκινα» δάνεια και τα τραπεζικά υπερκέρδη.  

«Ο κ. Τσίπρας, με τον νόμο 4354/2015, θεσμοθέτησε τη λειτουργία των funds και των servicers. Το 2017 εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και από το 2018 τους μετέτρεψε σε καθημερινότητα. Επί των ημερών του, τα “κόκκινα” δάνεια εκτοξεύθηκαν στα 107 δισ. ευρώ και παρέμεναν πάνω από το 43% του συνόλου των δανείων, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη τα μείωνε δραστικά», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ στη συνέχεια το ΥΠΕΘΟ επισημαίνει:

«Ο ίδιος δεν επέτρεψε ποτέ στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν τα δάνειά τους στις τιμές στις οποίες τα αποκτούσαν τα funds. Αντίθετα, ο κ. Τσακαλώτος δήλωνε το 2017 πως «δεν είναι λογικό» να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και ενώ επί χρόνια καλλιεργούσε ψεύτικες ελπίδες σε χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, δεν έδωσε ποτέ καμία ουσιαστική λύση.

Και τώρα, με σκηνοθετημένα βίντεο κοινωνικής ευαισθησίας, επιχειρεί να παρουσιαστεί σαν υπερασπιστής των αδύναμων.

Μόνο που τα βίντεο ξεχνιούνται. Οι υπογραφές μένουν.»

«Σήμερα, η εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με το χάος που παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας», σχολιάζει ακόμη το ΥΠΕΘΟ και σημειώνει πως:

- Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί από 99,7 δισ. ευρώ το 2018 στα 72,6 δισ. ευρώ.

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων προς εξυπηρετούμενα δάνεια έχει υποχωρήσει από το 101,3% στο 40,5%.

- Ο εξυπηρετούμενος δανεισμός πλέον είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου: 179,2 δισ. ευρώ έναντι 72,6 δισ. ευρώ

- Οι ελληνικές τράπεζες, από σχεδόν 50% «κόκκινα» δάνεια στους ισολογισμούς τους, βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλό δείκτη ΜΕΔ 3,3%.

- Το πρόγραμμα «Ηρακλής» εξυγίανε το τραπεζικό σύστημα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και επέτρεψε στις τράπεζες να επιστρέψουν στον βασικό τους ρόλο: τη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

- Μόνο το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο κάθε μήνα ρυθμίσεις οφειλών ύψους 330 εκατ. ευρώ, με το 42% να αφορά στεγαστικά δάνεια.

- Το 80% των πλειστηριασμών τελικά αναστέλλεται, ενώ στις κατοικίες οι κατακυρώσεις κινούνται περίπου στο 10% του συνόλου των οικιστικών ακινήτων.

- Για πρώτη φορά δίνεται ουσιαστική δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με δυνατότητα μεγαλύτερου «κουρέματος» και χαμηλότερων δόσεων.

- Και, επίσης, για πρώτη φορά υπάρχει ολοκληρωμένη λύση και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με δυνατότητα ρύθμισης, σημαντικής ελάφρυνσης της οφειλής και μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις.

«Η διαφορά είναι απλή», υπογραμμίζει στο τέλος της σχετικής ανακοίνωσης το Υπουργείο, εξηγώντας: «Ο κ. Τσίπρας επενδύει στα προβλήματα, ακόμη και σ αυτά που ο ίδιος δημιούργησε. Η κυβέρνηση επενδύσει στις λύσεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 20:20
