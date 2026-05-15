«Άλμα» στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα βρίσκονται υπό έντονες πιέσεις μετά την ανακοίνωση του δημάρχου του ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τους φόβους των επενδυτών για νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας και ενδεχόμενη στροφή προς πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Η απόδοση του 30ετούς βρετανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στις πολιτικές εξελίξεις, κατέγραψε άνοδο 20 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 5,86%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του 10ετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, αγγίζοντας το 5,18%, επίπεδο που αποτελεί υψηλό από το 2008.

Στην άνοδο των αποδόσεων συμβάλλουν επίσης οι ανησυχίες για το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, η ανακοίνωση του Μπέρναμ ότι επιδιώκει να εκλεγεί στο Κοινοβούλιο — προϋπόθεση για να μπορέσει να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ — οδήγησε τη στερλίνα προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της έναντι του δολαρίου από το 2024.

«Ο φόβος της αγοράς είναι ότι ο Μπέρναμ θα ακολουθήσει πιο αριστερή πολιτική γραμμή και ότι θα μπορούσαμε να δούμε περαιτέρω αύξηση των ελλειμμάτων», δήλωσε στο Bloomberg ο Μόχιτ Κούμαρ, στρατηγικός αναλυτής της Jefferies. «Το βασικό μας σενάριο είναι μια ελεγχόμενη αποχώρηση του Στάρμερ και η πιθανή ανάδειξη του Μπέρναμ στη θέση του πρωθυπουργού» πρόσθεσε.

Το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία και πλέον βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, από τη δεκαετία του 1960.