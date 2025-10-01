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Πλαστικά Θράκης: Νέες αγορές ιδίων μετοχών ύψους €16.954
Ανακοινώσεις Εταιρειών
11:15 - 01 Οκτ 2025

Πλαστικά Θράκης: Νέες αγορές ιδίων μετοχών ύψους €16.954

Reporter.gr Newsroom
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Η Πλαστικά Θράκης Συμμετοχών Α.Ε. (Thrace Plastics Co S.A.) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (28/05/2025) και του Διοικητικού Συμβουλίου (24/09/2025), προχώρησε στην αγορά 4.226 ιδίων μετοχών την περίοδο 25–30/09/2025.

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη κατά την περίοδο από 25/09/2025 έως και 30/09/2025 σε αγορά 4.226 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,0102 Ευρώ ανά μετοχή και με συνολική αξία συναλλαγών 16.953,98 Ευρώ, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2025 και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα οι εν λόγω συναλλαγές εκτελέστηκαν ως ακολούθως κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

plastika_5c2f8.jpg

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 868.022 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,98% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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