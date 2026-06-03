Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (3/6), συνεχίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν και οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δε φαίνεται να παρουσιάζουν πρόοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύονται 2,30% στα 98,25 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται 2,57% στα 96,20 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί επίσης ότι νωρίτερα μέσα στη ημέρα, τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 27 Μαΐου και τις 22 Μαΐου αντίστοιχα.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων και ειδικότερα της Μέσης Ανατολής, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τις γειτονικές σε αυτό χώρες Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο νησί Qeshm του Ιράν.

Ο Τομ Μπέικερ, διευθύνων σύμβουλος για το Μπαχρέιν της παγκόσμιας εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων Vitol, δήλωσε σε ενεργειακό συνέδριο την Τρίτη (2/6) ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου υποτιμά ορισμένους από τους κινδύνους που απορρέουν από τον πόλεμο στο Ιράν, παρότι η σύγκρουση έχει εισέλθει στον τρίτο μήνα της.

Η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενδέχεται να φτάσουν σε κρίσιμα επίπεδα πριν από την κορύφωση της θερινής ζήτησης, εφόσον συνεχιστούν οι εκροές αποθεμάτων με τον τρέχοντα ρυθμό, ενισχύει το ανοδικό κλίμα.

«Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν και οι προειδοποιήσεις του IEA για κρίσιμα χαμηλά επίπεδα παγκόσμιων αποθεμάτων προσθέτουν επιπλέον στρώματα γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές αναφοράς», δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου της LSEG.

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute και δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 6,8 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαΐου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης για τα αποθέματα αναμένονται σήμερα, Τετάρτη.

Ενισχύεται το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Τετάρτης κατά 3,52% στα 49,28 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,66% στα 4,489.00 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι χάνει 1,02% στα 74,78 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες καταγράφει και ο χαλκός κατά 0,80% στα 6,6235 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1615 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3452δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8634 λίρα ανά ευρώ.