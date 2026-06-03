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Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:47 - 03 Ιουν 2026

Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο

Reporter.gr Newsroom
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Η easyGroup εισέρχεται στον χώρο του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου με την παρουσίαση του easyShop.com, ενός νέου online marketplace που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αργότερα μέσα στο έτος, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση της εταιρείας στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την easyGroup στον τομέα του λιανεμπορίου, αξιοποιώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της Ευρώπης σε έναν νέο κλάδο και σε διεθνή κλίμακα. Παραμένοντας πιστό στη διαχρονική φιλοσοφία του brand που εστιάζει στην απλότητα και την αξία για τον καταναλωτή, το easyShop θα συγκεντρώνει πωλητές σε έναν ενιαίο προορισμό αγορών, σχεδιασμένο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, με αρχική παρουσία σε 21 ευρωπαϊκές χώρες.

Το domain easyShop θα λειτουργεί από την εταιρεία τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου και marketplaces OnBuy και θα υποστηρίζεται από την ιδιόκτητη πλατφόρμα OnCommerce, η οποία παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και το λειτουργικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση διασυνοριακών συναλλαγών σε μεγάλη κλίμακα.

Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη αποδείξει την αξία της μέσω του marketplace της ίδιας της OnBuy.com, το οποίο έχει αναπτυχθεί κατά περισσότερο από 86% τα τελευταία τρία χρόνια και πλέον φιλοξενεί πάνω από 100 εκατομμύρια προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ σε ορισμένες αγορές καταγράφεται τριμηνιαία ανάπτυξη που ξεπερνά το 150%.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει συμφωνηθεί σημαντική μακροπρόθεσμη επένδυση, γεγονός που αντανακλά τη φιλοδοξία και των δύο πλευρών να καταστήσουν το easyShop ένα σημαντικό νέο marketplace στην ευρωπαϊκή αγορά. Το μοντέλο συνεργασίας επιτρέπει στην easyGroup να επεκταθεί στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο μέσω μιας σύγχρονης, ευέλικτης και χαμηλού λειτουργικού κόστους προσέγγισης, ενώ η OnBuy προσφέρει την τεχνογνωσία, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που απαιτούνται για τη διεθνή ανάπτυξη.

Για τους καταναλωτές, το easyShop θα προσφέρει μια απλή και οικονομικά προσιτή εμπειρία online αγορών, ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία του easy brand, το οποίο ήδη δραστηριοποιείται στους τομείς των ταξιδιών, των μεταφορών και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Για τους πωλητές, η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε ένα νέο marketplace που θα λανσαριστεί ταυτόχρονα σε πολλές χώρες, χωρίς την πολυπλοκότητα που συνήθως συνεπάγεται η διαχείριση πολλαπλών τοπικών marketplaces ή η ανάπτυξη υποδομών σε κάθε αγορά ξεχωριστά.

Ο δημιουργός και ιδιοκτήτης της οικογένειας brands «easy», Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δήλωσε:

«Η οικογένεια των easy brands έχει επεκταθεί σε πολλούς νέους τομείς, με σταθερή έμφαση στην απλότητα και στην αξία για τον καταναλωτή. Το easyShop αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αυτής της πορείας, αξιοποιώντας ένα ισχυρό domain για τη δημιουργία ενός online marketplace λιανικής. Είμαι χαρούμενος που καλωσορίζω τον Cas Paton της OnBuy στην οικογένεια easy και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας για την προσέλκυση πωλητών από 21 χώρες. Στόχος μας είναι να λανσάρουμε την πλατφόρμα για τους καταναλωτές το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν online αγορές. Σπουδαία νέα για την οικογένεια easy!»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της OnBuy, Cas Paton, δήλωσε:

«Το easyShop καταργεί πολλά από τα εμπόδια που συνήθως επιβραδύνουν την επέκταση των επιχειρήσεων λιανικής, λειτουργώντας ως ένα καθαρό marketplace χωρίς απόθεμα, δίκτυο logistics ή τοπικές υποδομές. Η συνεργασία με την οικογένεια brands «easy» συνδυάζει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καταναλωτικά ονόματα της Ευρώπης με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στον χώρο των marketplaces, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και επιτρέποντας στους πωλητές να προσεγγίσουν πελάτες σε πολλές χώρες πολύ πιο γρήγορα.»

Το easyShop θα λειτουργεί αποκλειστικά ως marketplace, χωρίς να ανταγωνίζεται τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα, προσφέροντας ένα δίκαιο και διαφανές περιβάλλον σχεδιασμένο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η διαδικασία εγγραφής πωλητών θα ξεκινήσει πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας για το καταναλωτικό κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους πωλητές να εξασφαλίσουν από νωρίς παρουσία και προβολή στην πλατφόρμα.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πωλούν μέσω του easyShop.com μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας easyShop.com.

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