Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αλλά νέα πίεση για μεταρρυθμίσεις σε παραγωγικότητα, στέγαση και υγεία

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Θετική συνολική εικόνα για την ελληνική οικονομία αποτυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις νέες συστάσεις της, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αλλά επισημαίνοντας ότι η επόμενη φάση σύγκλισης με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί βαθιές διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εντοπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες στην Ελλάδα, εξέλιξη που συνιστά σημαντική αναβάθμιση της συνολικής αξιολόγησης της χώρας.

Παρά τη θετική αυτή διαπίστωση, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται στη διατήρηση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της θεσμικής αποτελεσματικότητας.

Δημόσια οικονομικά και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα και ότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, με τη δημοσιονομική πολιτική να χαρακτηρίζεται συνολικά συνετή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Φορολογική διοίκηση και ψηφιοποίηση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης της ΑΑΔΕ, στην ενίσχυση των ελέγχων και στη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ.

Η Κομισιόν αξιολογεί θετικά τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, αποδίδοντας μέρος της προόδου στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Αγορά εργασίας και δημόσια διοίκηση

Η έκθεση σημειώνει βελτίωση στην αγορά εργασίας, με σταδιακή μείωση της ανεργίας και άνοδο της απασχόλησης προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Παράλληλα, αναγνωρίζονται μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, όπως η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, η ταχύτερη διαδικασία προσλήψεων και ο εξορθολογισμός της δομής του Δημοσίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή ζητά περαιτέρω απλοποίηση αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων και καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Παραγωγικότητα: Η κεντρική πρόκληση

Η παραγωγικότητα αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας. Η Κομισιόν ζητά:

ενίσχυση της καινοτομίας,

αύξηση επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη,

καλύτερη σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων,

ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στέγαση: Νέα κοινωνική πίεση

Η Επιτροπή καταγράφει σημαντική επιδείνωση στο στεγαστικό ζήτημα, λόγω αύξησης τιμών και ενοικίων ταχύτερα από τα εισοδήματα και περιορισμένης προσφοράς κατοικιών.

Συστήνει την αξιοποίηση κενών ακινήτων, την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στεγαστικής στρατηγικής.

Υγεία: Πρόοδος με διαρθρωτικά κενά

Στον τομέα της υγείας αναγνωρίζονται επενδύσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στις κινητές μονάδες, ωστόσο παραμένουν προβλήματα όπως:

ελλείψεις προσωπικού,

υψηλές ιδιωτικές δαπάνες,

ανισότητες στην πρόσβαση.

Η Επιτροπή ζητά καλύτερη κατανομή πόρων και ενίσχυση της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών υγείας.

Ενέργεια και πράσινη μετάβαση

Θετικά αξιολογείται η εξέλιξη της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών.

Ως προτεραιότητες τίθενται η αποθήκευση ενέργειας, οι διασυνδέσεις νησιών–ηπειρωτικής χώρας και η περαιτέρω απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Εκπαίδευση, δεξιότητες και περιβάλλον

Η έκθεση είναι πιο αυστηρή στον τομέα της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας χαμηλές επιδόσεις μαθητών, περιορισμένη συμμετοχή ενηλίκων σε κατάρτιση και σημαντικό έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο υδατικά πιεσμένες χώρες της ΕΕ, με αυξημένη ευαλωτότητα σε φυσικές καταστροφές, γεγονός που απαιτεί ενίσχυση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει αισθητά τη δημοσιονομική και μακροοικονομική της θέση σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο τονίζει ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης θα κριθεί από την ικανότητα της χώρας να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να αντιμετωπίσει το στεγαστικό ζήτημα, να αναβαθμίσει το σύστημα υγείας και να προωθήσει βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.