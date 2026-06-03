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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:55 - 03 Ιουν 2026

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Πρόστιμο ύψους 954.485 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού Ελλάδας στη VF Hellas, έπειτα από την αποδοχή πρότασης διευθέτησης διαφοράς, για πρακτικές που, σύμφωνα με την απόφαση, περιόριζαν τη χρήση του διαδικτύου στη διάθεση προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και σχολικών ειδών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, η εταιρεία φέρεται να επέβαλε συμβατικούς όρους που περιόριζαν τη δυνατότητα των λιανοπωλητών να αξιοποιούν βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί αφορούσαν τη χρήση:

  • επιγραμμικών πλατφορμών πώλησης,
  • ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών,
  • καθώς και υπηρεσιών διαφήμισης μέσω μηχανών αναζήτησης.

Οι πρακτικές αυτές κρίθηκαν ως ιδιαίτερα σοβαροί περιορισμοί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, καθώς επηρέαζαν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και τον ελεύθερο ανταγωνισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι συγκεκριμένοι όροι περιόριζαν τη δυνατότητα των λιανοπωλητών να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο ως κανάλι πωλήσεων και προώθησης, επηρεάζοντας έτσι τη διαφάνεια των τιμών και τη δυνατότητα σύγκρισης από τους καταναλωτές.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε μέσω διαδικασίας διευθέτησης, με την εταιρεία να αποδέχεται το πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ' αριθ. 913/2026 ομόφωνη Απόφασή της, αποδέχθηκε την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία VF HELLAS ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο, συνολικού ποσού 954.485 ευρώ, για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου, κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Η υπόθεση αφορά στις αγορές εισαγωγής/κατασκευής και εμπορίας σχολικών ειδών (όπως σχολικές τσάντες, τσάντες φαγητού και κασετίνες), καθώς και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές. Κατόπιν συλλογής επαρκών στοιχείων, η εμπλεκόμενη εταιρεία υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ' αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Η VFH αποτελεί θυγατρική του αμερικανικού ομίλου VF Corporation και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση σχολικών ειδών και επώνυμων προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, τα σήματα VANS, EASTPAK και THE NORTH FACE.

Από τις συμβάσεις της με λιανοπωλητές προέκυψε ότι η εταιρεία περιόριζε, μέσω συμβατικών όρων, τη δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα τρόπους διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, απέκλειε τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών ως καναλιών προώθησης, περιορίζοντας κατ' επέκταση τις επιλογές αναζήτησης των τελικών καταναλωτών και τον ανταγωνισμό.

Οι εν λόγω περιορισμοί αφορούσαν στο σύνολο των προϊόντων (σχολικά είδη, προϊόντα ένδυσης και υπόδησης) που φέρουν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα (π.χ. Vans).

Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη:

α) σε πλήρη απαγόρευση χρήσης ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών και

β) σε απαγόρευση χρήσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε μηχανές αναζήτησης (ιδίως Google Ads).

Οι πρακτικές αυτές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), κατά το άρθρο 4 στοιχ. (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 720/2022.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, και την επιβολή του ανωτέρω προστίμου.

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