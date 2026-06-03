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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος
Ειδήσεις
13:47 - 03 Ιουν 2026

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή και σημαντική διαδρομή στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Κοιμητήριο Καρύστου, ενώ η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αετού Καρύστου, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο ηθοποιός είχε ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή της Εύβοιας, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του και την οποία αγαπούσε ιδιαίτερα.

Καταγωγή και σπουδές

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, με καταγωγή από τη Γορτυνία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν».

Υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής, ενώ ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία μέσα από συνεργασίες με μεγάλους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

Θεατρική, κινηματογραφική και τηλεοπτική πορεία

Από το 1962 και για περίπου μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους, συνεργαζόμενος με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες της εποχής. Έπαιξε σε έργα όπως ο «Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ, «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπρεχτ, «Ο γλάρος» του Τσέχωφ και άλλα κλασικά θεατρικά έργα.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με τις ταινίες «Η Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου και στη συνέχεια συμμετείχε σε περισσότερες από 30 παραγωγές, συνεργαζόμενος με κορυφαίους σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1971 στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος». Ακολούθησαν συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο» και «Πρόβα Νυφικού», με τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση το 2004 στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης».

Δάσκαλος και συγγραφικό έργο

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία, υπήρξε για πολλά χρόνια δάσκαλος σε δραματικές σχολές και συνεργάστηκε με μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Μάνος Κατράκης, η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής.

Το 2007 ενσάρκωσε θεατρικά τον ρόλο του Καρλ Μαρξ, ενώ είχε και συγγραφική δραστηριότητα. Έχει εκδώσει το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (2006) και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» (2011).

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος αφήνει πίσω του μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, με σημαντική συμβολή στο ελληνικό θέατρο και την υποκριτική τέχνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=qau-ADXb3Ic}

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