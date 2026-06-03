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Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων
Επιχειρήσεις
13:07 - 03 Ιουν 2026

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRACOM DEFENSE S.A. (IDE) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της διεθνούς δραστηριότητας, της ενίσχυσης των εξαγωγών και της ανάληψης νέων στρατηγικών συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε €77,3 εκατ., έναντι €52,6 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 47%.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 96% και διαμορφώθηκαν σε €7,4 εκατ., έναντι €3,8 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 144%, φθάνοντας τα €4,3 εκατ., έναντι €1,8 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,1 εκατ., αυξημένα κατά 149% σε σχέση με τα €1,2 εκατ. του 2024.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε σε €25,2 εκατ., έναντι €19,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Η καινοτομία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας υποστηριζόμενη διαχρονικά από σημαντικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Το 2025, οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε €14 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. το 2024.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε €294,4 εκατ., ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εγκεκριμένων έργων Έρευνας και Ανάπτυξης ανήλθε σε €22,3 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε €26,1 εκατ., έναντι €11,1 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η IDE εξασφάλισε νέες συμβάσεις συνολικής αξίας €186,9 εκατ., ενώ η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας υποστηρίχθηκε από:

  • την επέκταση διεθνών συνεργασιών και εξαγωγικών προγραμμάτων,
  • τη διευρυμένη συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • την αυξημένη ζήτηση για προηγμένα αμυντικά και επικοινωνιακά συστήματα,
  • το ισχυρό τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο της IDE,
  • τη συνεχιζόμενη επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, με τον συνολικό αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται σε 562 έναντι 471 το προηγούμενο έτος.

Ο Γεώργιος Τρουλλινός, Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας, την ισχυρή διεθνή θέση της INTRACOM DEFENSE και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους της IDE για τη δέσμευση, την τεχνογνωσία και τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η IDE παραμένει προσηλωμένη στην τεχνολογική καινοτομία και στη διαρκή ενίσχυση της θέσης της ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή αμυντική βιομηχανία».

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