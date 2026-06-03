ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

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Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 0,29% σε σχέση με τον Απρίλιο. Μικρή αύξηση 1,67% παρουσίασε και στο κυλιόμενο 12μηνο (6/2025-5/2026) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,14% τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025. Ο δείκτης τιμών Μαίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026 είναι αυξημένος κατά 0,29%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάιος 2025-Απρίλιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,79%.

Σημειώνεται ότι το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στην κατηγορία των νωπών Φρούτων και Λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 10 παρουσιάζουν αύξηση και οι 13 μείωση.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Κατεψυγμένα: -4,37%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,20%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,92%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -1,42%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,41%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +8,59%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,05%

Αλλαντικά: +4,14%

Φρέσκα Κρέατα: +3,64%

Έτοιμα γεύματα: +3,64%

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαίου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά, και στην καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, οι 22 κατηγορίες εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών, καταγράφουν συνολικό πληθωρισμό μόλις 0,45%.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.