Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο

Η Ισπανία κατέγραψε το Μάιο τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες από τότε που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή σχετικών στοιχείων το 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές περιοχές της Ευρώπης βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα ζέστης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 101 θάνατοι συνδέθηκαν άμεσα με τον καύσωνα κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για το συγκεκριμένο μήνα την τελευταία δεκαετία.

Το υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι ο αριθμός αυτός είναι περίπου 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη κατά το μήνα Μάιο συγκριτικά με τα προηγούμενα δέκα χρόνια, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη δημόσια υγεία ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις προέρχονται από το σύστημα παρακολούθησης θνησιμότητας «MoMo» (Mortality Monitoring), το οποίο συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για τους θανάτους σε ολόκληρη τη χώρα και συγκρίνει τα πραγματικά δεδομένα με τα αναμενόμενα επίπεδα θνησιμότητας, βάσει ιστορικών καταγραφών.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές ισπανικές πόλεις -ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας- κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ το Μάιο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet) χαρακτήρισε τις συνθήκες «ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή», επισημαίνοντας παράλληλα τη μεγάλη διάρκεια του θερμού κύματος που επηρέασε τη χώρα.

Το υπουργείο υπενθύμισε ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας αυξάνεται σχεδόν κατά 10% για κάθε επιπλέον βαθμό Κελσίου πάνω από το όριο που θεωρείται ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό, έχει ενεργοποιηθεί από τις 13 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου το εθνικό σχέδιο πρόληψης, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα προειδοποιήσεων με χρωματική κλίμακα κινδύνου, από το πράσινο επίπεδο έως το κόκκινο που αντιστοιχεί σε υψηλή επικινδυνότητα.

Συνολικά, από το 2015 έως και το καλοκαίρι του 2025, περισσότεροι από 27.500 θάνατοι στην Ισπανία έχουν αποδοθεί στις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι η πιο θανατηφόρα χρονιά καταγράφηκε το 2022, όταν οι θάνατοι που συνδέθηκαν με τη ζέστη ανήλθαν στους 4.789. Ακολούθησε το 2025 με 3.832 θανάτους. Το 2022 η χώρα βίωσε επίσης το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 24,2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Aemet.

Παρότι η Ισπανία είναι μια χώρα που παραδοσιακά αντιμετωπίζει υψηλές θερινές θερμοκρασίες, οι επιστήμονες παρατηρούν τα τελευταία χρόνια ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, τα οποία εμφανίζονται πλέον και εκτός της θερινής περιόδου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.