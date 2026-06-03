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Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»
Ειδήσεις
13:34 - 03 Ιουν 2026

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»

Reporter.gr Newsroom
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Δύο διαβήματα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία πραγματοποίησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή περιστατικό εντοπισμού θαλάσσιου drone στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Τα διαβήματα επιδόθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29 Μαΐου) τόσο στην ουκρανική πρεσβεία στην Αθήνα όσο και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σοβαρές επισημάνσεις για την ασφάλεια στη Μεσόγειο

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το συγκεκριμένο περιστατικό συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς, όπως επισημαίνεται, το drone θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, αλλά και σημαντική περιβαλλοντική ζημιά στην περιοχή.

Παράλληλα, η Αθήνα τονίζει ότι η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων σε θαλάσσιες ζώνες της Μεσογείου εγείρει ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία, ιδίως σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυσιπλοΐα.

Στα διαβήματα υπογραμμίζεται επίσης ότι, αν και η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να δικαιολογεί ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τρίτων χωρών ή τη σταθερότητα σε διεθνείς θαλάσσιες περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dizb9sip231d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναμένονται απαντήσεις από το Κίεβο

Η ελληνική διπλωματική κίνηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ πλέον η Αθήνα αναμένει τις επίσημες απαντήσεις της ουκρανικής πλευράς σχετικά με το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες το θαλάσσιο drone βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/06/2026 - 13:48
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