Πρόστιμο €3 εκατ. στη Nestle για αθέμιτη κερδοφορία σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ στην εταιρεία NESTLE HELLAS Α.Ε., για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.
Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από 13.03.2026 έως 03.04.2026 και εντάσσεται στους ελέγχους που διενεργεί η Αρχή για το 2026 σχετικά με την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 (Α΄ 37).
Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξέταση και των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.