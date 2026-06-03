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Πρόστιμο €3 εκατ. στη Nestle για αθέμιτη κερδοφορία σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα
Οικονομία
14:48 - 03 Ιουν 2026

Πρόστιμο €3 εκατ. στη Nestle για αθέμιτη κερδοφορία σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μετά την ολοκλήρωση ελέγχου σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, επέβαλε σημαντικό διοικητικό πρόστιμο για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ στην εταιρεία NESTLE HELLAS Α.Ε., για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από 13.03.2026 έως 03.04.2026 και εντάσσεται στους ελέγχους που διενεργεί η Αρχή για το 2026 σχετικά με την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 (Α΄ 37).

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξέταση και των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.

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