Bitcoin: Ήπια ανάκαμψη από το χαμηλό δύο μηνών – Αντίρροπες τάσεις στα altcoins

Το Bitcoin κατέγραψε νέο ισχυρό κύμα πτώσης χθες και νωρίς σήμερα (3/6) το πρωί, υποχωρώντας σε χαμηλό περίπου δύο μηνών, λίγο πάνω από τα 65.000 δολάρια, πριν σημειώσει μια ήπια ανάκαμψη.

Μετά την απώλεια του επιπέδου στήριξης των 80.000 δολαρίων στα τέλη Μαΐου, το βασικό κρυπτονόμισμα βρέθηκε σε διαρκή πτωτική πορεία για αρκετές ημέρες.

Αρχικά υποχώρησε στις 76.000 δολάρια, ωστόσο οι πιέσεις συνεχίστηκαν, οδηγώντας το κάτω από τα 73.000 δολάρια έως το τέλος του μήνα. Ακολούθησε μια προσωρινή αντίδραση προς τα 74.000 δολάρια, όπου όμως βρέθηκε ξανά αντιμέτωπο με πωλητές.

Η πιο έντονη διόρθωση σημειώθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν το BTC έπεσε κάτω από τα 70.000 δολάρια και τελικά άγγιξε τα 65.300 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου δύο μηνών.

Σε αυτό το σημείο, οι αγοραστές επανήλθαν, αποτρέποντας περαιτέρω πτώση. Το Bitcoin ανέκτησε περίπου 2.000 δολάρια και κινείται πλέον γύρω από τα 67.000 δολάρια, αν και η ανησυχία στην αγορά παραμένει έντονη, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι σε περίπτωση απώλειας των 50.000 δολαρίων θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη διόρθωση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το BTC κινείται στα $67.045,92 παρουσιάζοντας νέεες απώλειες 3,33%.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin παραμένει στα 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά υποχωρεί κάτω από το 56%.

Πίεση στα περισσότερα altcoins – Επιλεκτικά ισχυρά κέρδη

Το γενικότερο κλίμα στην αγορά των altcoins παραμένει πτωτικό. Παρότι αρκετά altcoins καταγράφουν σήμερα διψήφιες απώλειες, υπάρχουν και αρκετά που κινούνται αντίθετα στο γενικό αρνητικό κλίμα, σημειώνοντας αντίστοιχα ισχυρά κέρδη.

Το Ethereum υποχώρησε κάτω από τα 1.900 δολάρια με πτώση σχεδόν 5%, ενώ το Solana κινείται γύρω από τα 75 δολάρια με παρόμοιες απώλειες. Το XRP, που συμπλήρωσε πρόσφατα 14 χρόνια παρουσίας στην αγορά, υποχώρησε έως τα 1,20 δολάρια πριν ανακάμψει ελαφρά στα 1,24 δολάρια.

Αρνητική εικόνα καταγράφεται και σε μεγάλα νομίσματα όπως το BNB, το Bitcoin Cash και το Dogecoin, με ευρύτερη πίεση στην αγορά.

Ωστόσο, ορισμένα tokens κινούνται αντίθετα στο ρεύμα, με ισχυρές ημερήσιες αποδόσεις. Μεταξύ αυτών, τα DEXE και ENA σημείωσαν άνοδο άνω του 20%, ενώ τα ONDO, WLD και VVV κατέγραψαν επίσης διψήφια κέρδη.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε προσωρινά κάτω από τα 2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στη μέρα, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε κοντά στα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.