Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες
Ειδήσεις
17:46 - 19 Μάι 2026

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Σε αιματηρή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αγορά νότιας πόλης του Σουδάν, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο παραστρατιωτικών δυνάμεων, σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 23, σύμφωνα με ιατρική πηγή και μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση από τον Απρίλιο του 2023, με τον τακτικό στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) να κλιμακώνουν το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης drones.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το drone έπληξε αρχικά όχημα των RSF στην κεντρική αγορά του Γκουμπάις, στην πολιτεία Δυτικού Κορντοφάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβαινόντων, προτού χτυπήσει στη συνέχεια εστιατόριο στην ίδια περιοχή. Άλλοι μάρτυρες αποδίδουν την επίθεση στον σουδανικό στρατό.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, ενώ στρατιωτική πηγή αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές υποδομές και όχι αμάχους.

Οι παραστρατιωτικές RSF δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο.

Η σύγκρουση μεταξύ του στρατού και των RSF, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, έχει προκαλέσει δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ έχει οδηγήσει σε μια από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

