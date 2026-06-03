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Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου
Οικονομία
13:54 - 03 Ιουν 2026

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών τον Ιούνιο 2026, από το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 με το οποίο αποφασίστηκε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) εξέδωσε ένα ειδικό δημοσίευμα με στόχο να παράσχει στατιστικά δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση της επίπτωσης του BREXIT στην εξέλιξη του διμερούς εμπορίου αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. 

▪ Ποια ήταν η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 2005-2025 και πως επηρεάστηκε από το BREXIT, συγκριτικά και με άλλες χώρες της ΕΕ;

▪ Πως διαμορφώθηκε η κατάταξη του Ηνωμένου Βασιλείου ως χώρας προορισμού των εξαγωγών της Ελλάδας, πως ως χώρας προέλευσης των εισαγωγών προς την Ελλάδα και ποια ήταν η επίπτωση του BREXIT;

▪ Ποια ήταν τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ποια τα κυριότερα εισαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατά πόσο επέφερε το BREXIT αλλαγές στις κατηγορίες των κυριότερων εξαγωγικών και εισαγωγικών προϊόντων;

Κύρια ευρήματα

Γενικά: Κατά την περίοδο απόφασης/ ισχύος του BREXIT, 2019-2025, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σταθερά θετικό με γενική αυξητική τάση, ενώ την περίοδο 2005-2018 ήταν συνεχώς ελλειμματικό. Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σημαντικά σε αξία κατά την περίοδο 2021-2025, ενώ δε φαίνεται να επηρεάστηκαν λόγω του BREXIT η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων χωρών προορισμού των εξαγωγών της Ελλάδας και οι κατηγορίες των κυριότερων εξαγωγικών προϊόντων. Αντιθέτως, οι εισαγωγές της Ελλάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μειωμένες σε αξία κατά την περίοδο 2021-2025, σε σχέση με την περίοδο 2005-2020, ενώ, παράλληλα, αφενός, σημειώνεται σημαντική μεταβολή της θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων χωρών προέλευσης των εισαγωγών προς την Ελλάδα, αφετέρου, δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση στις κατηγορίες των κυριότερων εισαγωγικών προϊόντων. Επομένως, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει πετύχει βελτίωση του διμερούς της εμπορίου σε αγαθά με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT.

Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου: Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο το 2005 ήταν ελλειμματικό στο ύψος των 808 εκατομμυρίων ευρώ και έβαινε διογκούμενο μέχρι το 2009 που έφθασε τα 1.026 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την περίοδο 2010-2018 παρέμεινε ελλειμματικό με σχεδόν συνεχή συρρίκνωση της αξίας του ελλείμματος. Από το 2019 το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σταθερά πλεονασματικό. Ειδικότερα, το 2021, πρώτο έτος ισχύος του BREXIT, το πλεόνασμα υπερτριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020 (από 148 εκατομμύρια ευρώ σε 638 εκατομμύρια ευρώ, ετήσια αύξηση 330%). Από το 2022 το εμπορικό πλεόνασμα αξίας αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου υπερβαίνει τα 1.000 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας σημειώσει τη μεγαλύτερη τιμή του το 2022 (1.282 εκατομμύρια ευρώ).

Θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων εξαγωγικών και εισαγωγικών χωρών-εταίρων της Ελλάδας: Από το 2008 έως και το 2025, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων χωρών προορισμού εξαγωγών αγαθών από την Ελλάδα, είναι σχετικά σταθερή με κατοχή τις περισσότερες φορές της 7ης θέσης (σε 10 έτη της περιόδου 2008-2025) και έχει κυμανθεί μεταξύ της 6ης (σε 4 έτη της περιόδου 2008-2025) και της 9ης θέσης (σε 1 έτος της περιόδου 2008-2025). Από το 2008 έως και το 2020, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων χωρών προέλευσης εισαγωγών αγαθών προς την Ελλάδα, είναι σχετικά σταθερή με κατοχή τις περισσότερες φορές της 13ης θέσης (σε 6 έτη της περιόδου 2008-2020) και έχει κυμανθεί μεταξύ της 9ης (σε 1 έτος της περιόδου 2008-2020) και της 15ης θέσης (σε 1 έτος της περιόδου 2008-2020). Από το έτος 2021, πρώτο έτος ισχύος του BREXIT, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κατάταξη των κυριότερων χωρών προέλευσης εισαγωγών αγαθών προς την Ελλάδα είναι αισθητά χαμηλότερη και κυμαίνεται μεταξύ 21ης και 23ης .

Κατηγορίες κυριότερων εξαγωγικών και εισαγωγικών προϊόντων διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου: Τα κυριότερα εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα του διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου παρέμειναν σχετικά σταθερά κατά την περίοδο 2005-2025. Στις εξαγωγές της Ελλάδας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τα κυριότερα προϊόντα είναι Φάρμακα, Υλικό για διανομή ηλεκτρισμού, Φρούτα και καρποί, Πετρελαιοειδή, Χαλκός, Τυριά, Προϊόντα γάλακτος, Αργίλιο. Στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα, τα κυριότερα προϊόντα είναι Αυτοκίνητα-οχήματα, Φάρμακα, Ποτά, Ιατρικά προϊόντα, Πετρελαιοειδή, Απορρίμματα μετάλλων, Αργίλιο και Πλοία. Από το έτος ισχύος του BREXIT, 2021, τα Φάρμακα παύουν να είναι ανάμεσα στα τρία κυριότερα εισαγωγικά προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ελλάδα.

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