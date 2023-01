Το 2022 ήταν δραματικό για την αγορά κρυπτονομισμάτων, αλλά τα πρώτα δείγματα του 2023 είναι θετικότερα, ειδικά όσον αφορά τα altcoins που αρχίζουν να δείχνουν τα πρώτα σημάδια πιθανής ανάκαμψης έπειτα από μια μείωση σχεδόν 90% στα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία πέρυσι.

Σύμφωνα με το Bitcoinist, αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «January effect».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποδόσεις πολλών από τα κορυφαία altcoins την τελευταία εβδομάδα θυμίζουν την προηγούμενη bull market που… ανέβασε το Bitcoin και άλλα νομίσματα.

Ακόμη και συγκεκριμένα altcoins που έχουν εμπλακεί στις επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατάρρευση της FTX, όπως το Solana, έφτασαν στην υψηλότερη τιμή τους από τον Αύγουστο του 2021.

Το «January effect» είναι ένα ημερολογιακό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου. Άλλα ημερολογιακά φαινόμενα στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν το «sell in May and go away», το Halloween effect, το July effect και το Santa Claus rally.

Τι είναι το January effect;

Σύμφωνα με το λήμμα της Wikipedia για το θέμα, το January effect είναι μια «υπόθεση ότι υπάρχει μια εποχική ανωμαλία στη χρηματοπιστωτική αγορά όπου οι τιμές των μετοχών αυξάνονται τον Ιανουάριο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μήνα». Με απλά λόγια, υπάρχει δυνατότητα για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία να έχουν μεγαλύτερη απόδοση τον Ιανουάριο σε σχέση με το υπόλοιπο ολόκληρου του έτους.

Το φαινόμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1942 από τον επενδυτικό τραπεζίτη Sidney B. Wachtel. Ο Watchel παρατήρησε ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης τα πήγαν καλύτερα από την υπόλοιπη αγορά τον Ιανουάριο, με τα περισσότερα κέρδη να καταγράφονται πριν τα μέσα του μήνα.

Περιέργως παρατήρησε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του τρίτου χρόνου της προεδρικής θητείας του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, οι μετοχές έτειναν να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Η Investopedia επισημαίνει ότι η αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία μικρής κεφαλαιοποίησης έχοντας κάνει τον απολογισμό των ζημιών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική για επενδυτές που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν όλα τα πιθανά φορολογικά οφέλη.

Τα μικρότερα altcoins, λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλότερο όγκο συναλλαγών και ρευστότητας, αντιδρούν πολύ πιο δυναμικά στη μετάβαση από τις πωλήσεις στο τέλος του έτους στον ενθουσιασμό αγορών για το νέο έτος.

Ένας άλλος πιθανός λόγος είναι ότι οι επενδυτές ξεκινούν συνήθως κάποιο νέο επενδυτικό τους πρότζεκτ στο ξεκίνημα του έτους.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, λαμβάνοντας υπόψη πόσο πολλά altcoins έχουν ανέβει, αυτός ο Ιανουάριος τείνει προς το παρόν να αποδείξει αυτό το φαινόμενο ακριβές. Το αν αυτό θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο ή οφείλεται στην πτωτική τάση που προηγήθηκε σε συνδυασμό με τον τρίτο χρόνο της προεδρίας Μπάιντεν στις ΗΠΑ, μένει να φανεί.