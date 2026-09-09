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Σε αφυδάτωση οφείλεται τελικά η έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα - Η κατάσταση της υγείας του
Ειδήσεις
15:27 - 09 Σεπ 2026

Σε αφυδάτωση οφείλεται τελικά η έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα - Η κατάσταση της υγείας του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φέρεται να υπέστη αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης (8/9) της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, για τη League Phase του Champions League, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική αντικατάστασή του.

Πιο αναλυτικά, στο 22ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, προκλήθηκε έντονη ανησυχία, όταν ο διεθνής Έλληνας άσος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο.

Αρχικά, από την πλευρά της Ντόρτμουντ είχε γίνει λόγος για πρόβλημα στο κυκλοφορικό, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Νεότερες πληροφορίες, που έγιναν γνωστές το μεσημέρι της Τετάρτης μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής, αναφέρουν ότι η αφυδάτωση φαίνεται να ήταν η αιτία της έντονης αδιαθεσίας που ένιωσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Καρέτσας παρουσίασε ημικρανία και ασαφή καρδιακό παλμό, συμπτώματα που αποδίδονται στην αφυδάτωση.

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