Κέρδη για τέταρτη ημέρα με νέο ρεκόρ 17ετίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα σκήπτρα τους κράτησαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη μέρα σήμερα, Τρίτη (8/9), ανανεώνοντας τα υψηλά 17ετίας, παρότι η ελληνική αγορά δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις διεθνείς πιέσεις.

Παρά το υποτονικό κλίμα, ο ΓΔ δείχνει να αντέχει πέριξ των 2.700 μονάδων, ενώ σήμερα κατάφερε οριακά υψηλότερα με κέρδη 0,15% (2.706,65 μονάδες). Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.699,20 μονάδες και το υψηλό στις 2.721,80 μονάδες. Άμεσος στόχος τώρα για τον ΓΔ οι 2.711,96 μονάδες, προκειμένου να συνεχίσει στις κορυφές 17ετίας.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.931,170 μονάδες με κέρδη 0,17%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,14% στις 3.223,060 μονάδες. Με υποχώρηση (-0,09%) έκλεισε και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης που βρέθηκε στις 3.087,26 μονάδες.

Στα «κόκκινα» η Alpha Bank (-0,19%), η Eurobank (-1,19%) και η Πειραιώς (-0,23%), ενώ με κέρδη έκλεισε η Εθνική (+0,43%).

Στο ταμπλό, στις κερδισμένες συγκαταλέγεται η Coca Cola HBC (+2,09%), η HelleniQ Energy και η Viohalco (+1,88%), ενώ με απώλειες έκλεισαν οι AKTOR (-0,97%), ΔΕΗ (-1,07%), ΟΤΕ (-0,51%), Aegean (-2,03%).

Υψηλές πτήσεις κατέγραψε και η Motor Oil, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, με +2,93% στα 65 ευρώ ανά μετοχή. Και η HelleniQ Energy κινήθηκε σε ρυθμούς ρεκόρ (+2,58%) με φόντο μία ακόμη θετική εξέλιξη, καθώς η Goldman Sachs ανέβασε τον πήχη στα 17,8 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά σήμερα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,53 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα.

Απολογιστικά, θετικά κινήθηκαν 49 μετοχές, αρνητικά 56 και 15 έμειναν αμετάβλητες.

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Οι επενδυτές προσπάθησαν να οχυρωθούν απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία επηρέασε τις διεθνείς αγορές με τον γερμανικό DAX και τον γαλλικό CAC να σημειώνουν οριακές απώλειες, ενώ την ίδια ώρα το πετρέλαιο έχε επιστρέψει στο ράλι και διαπραγματεύεται ξανά στα 100 δολάρια.

Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, η αγορά αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα των Σαράντης, Fourlis, BriQ Properties, ενώ αύριο (9/9) σειρά παίρνει ο ΔΑΑ και μία μέρα μετά (10/9) η Alpha Trust Andromeda.

Να σημειωθεί ακόμα ότι από αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν η δημόσια προσφορά και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση της Star Bulk, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία προγραμματίζει να διαθέσει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με την ανώτατη τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 25,5 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση την ανώτατη τιμή, η Star Bulk επιδιώκει να αντλήσει συνολικά έως 112,2 εκατ. ευρώ από την προσφορά.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount περίπου 9% έναντι της τελευταίας τιμής στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρείας στο Nasdaq.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Star Bulk, ποσό 56,8 εκατ. ευρώ προορίζεται για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής τριών πλοίων που βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Παράλληλα, έως 48,1 εκατ. ευρώ αναμένεται να αξιοποιηθούν μέσα στους επόμενους 24 μήνες για την αγορά νέων ή μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων.