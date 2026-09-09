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ΔΥΠΑ: Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα
Εργασιακά
14:50 - 09 Σεπ 2026

ΔΥΠΑ: Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Reporter.gr Newsroom
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Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) στις 11:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026.

Για όσους επιλέξουν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 εργαζόμενοι έλαβαν το συγκεκριμένο βοήθημα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το ειδικό εποχικό βοήθημα απευθύνεται σε εργαζομένους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί που είναι μέλη των αντίστοιχων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες και μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών και γεωτρητικών μηχανημάτων, καθώς και ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου και ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτές που είναι μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και είναι μέλη των αντίστοιχων σωματείων.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι και ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. Βασική προϋπόθεση είναι η σχετική απασχόληση να προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και να πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Ποιοι δεν δικαιούνται το βοήθημα

Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν καταβάλλεται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026.

Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr.

Η διαδρομή είναι:

gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η ηλεκτρονική διαδικασία ξεκινά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 11:00, ενώ η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα είναι δυνατή από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Η απόφαση για τη χορήγηση του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για τους αναλυτικούς όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, το ακριβές ύψος του βοηθήματος ανά κατηγορία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

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