Audi A2 e-tron: Στην Ελλάδα το νέο μοντέλο

Tο Audi A2 e-tron είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi. Η έκδοση με ισχύ 190 hp (140 kW) με προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας καταναλώνει μόλις 12,8 kWh/100 km (μέτρηση WLTP), ενώ η έκδοση με 231 hp (170 kW) προσφέρει αυτονομία έως 617 χιλιόμετρα. Εξελιγμένο στη Γερμανία για τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών και κατασκευασμένο στο Ίνγκολσταντ, συνδυάζει πολυχρηστικότητα, προηγμένη τεχνολογία και έξυπνη αξιοποίηση πόρων.

Ο CEO της Audi, Gernot Döllner, δηλώνει: «Το A2 e-tron είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο μοντέλο: εκφράζει την ανανέωση της Audi. Δείχνει πώς επαναπροσδιορίζουμε την έννοια του premium για την Ευρώπη: αξιοποιώντας πιο έξυπνα τους πόρους, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, την τεχνολογία ή την εμπειρία του πελάτη. Εξελιγμένο με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών μας και κατασκευασμένο στο Ίνγκολσταντ, εκφράζει τη φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε το μέλλον της premium κινητικότητας».

Το νέο μοντέλο εισόδου στην ηλεκτρική γκάμα της Audi απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης, μεγάλη αυτονομία και άνετους χώρους για την καθημερινότητά τους. Η αποδοτικότητα προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε όλο το όχημα: από την αεροδυναμική και το σύστημα κίνησης έως τη διαχείριση ενέργειας και την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Σχεδίαση με επίκεντρο την αποδοτικότητα

Οι κοντοί πρόβολοι, το μεταξόνιο των 2,77 μέτρων και η χαρακτηριστική γραμμή της οροφής εξασφαλίζουν ευρυχωρία σε compact διαστάσεις. Στο εμπρός μέρος, το «black panel» ενσωματώνει διακριτικά τους κύριους προβολείς και τους αισθητήρες υποβοήθησης οδηγού. Ψηλότερα, τα λεπτά φώτα ημέρας διαμορφώνουν μια φωτεινή ταυτότητα αναγνωρίσιμη ακόμη και από απόσταση. Η κολόνα A συνεχίζεται ομαλά στο εκτεταμένο τόξο της οροφής, ενισχύοντας την αέρινη αίσθηση χώρου. Πίσω, η οροφή χαμηλώνει απαλά και καταλήγει σε αεροτομή με καθορισμένη ακμή για βέλτιστη αποκόλληση της ροής. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά LED τονίζουν το πλάτος και δημιουργούν έντονη παρουσία στο σκοτάδι.

Οι πλήρως ηλεκτρικές χειρολαβές σε σχήμα πτέρυγας ενσωματώνονται στο πλαϊνό προφίλ. Ένα απαλό τράβηγμα ανοίγει την πόρτα, ενώ ελαφριά πίεση στον αισθητήρα την κλειδώνει. Η μαύρη επιφάνειά τους δημιουργεί αντίθεση ή εναρμονίζεται με το αμάξωμα, ανάλογα με την απόχρωση. Ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην πόρτα διατηρεί τη δυνατότητα ανοίγματος ακόμη και σε βλάβη του ηλεκτρικού δικτύου.

Η βασική εξωτερική διαμόρφωση συνδυάζει διακριτικούς προφυλακτήρες με αποχρώσεις όπως Horizon blue, Arrow gray και το νέο Pistachio green. Η S line διαθέτει δυναμική σχεδίαση στους προφυλακτήρες, πλαϊνά μαρσπιέ και περιγράμματα παραθύρων σε γυαλιστερό μαύρο, σπορ διαχύτη και αεροδυναμικές εμπρός εισαγωγές. Intense blue, Daytona gray με περλέ εφέ και φινίρισμα αντίθεσης σε γυαλιστερό Mythos black αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα της.

Αεροδυναμική και ησυχία

Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,24, το A2 e-tron επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην compact γκάμα της Audi. Καθαρές επιφάνειες, στενοί αρμοί και αεροδυναμικά βελτιστοποιημένοι τροχοί συμβάλλουν στην ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η απουσία κινητήρα εσωτερικής καύσης και εξάτμισης επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό κλειστό κάτω μέρος, με ομαλές μεταβάσεις από το εμπρός splitter, μέσω της μπαταρίας, έως τον διαχύτη. Η ελεγχόμενη εισαγωγή αέρα ψύξης ανοίγει μόνο όταν απαιτείται και συνήθως παραμένει κλειστή στον αυτοκινητόδρομο.

Τα gap reducers και gap breathers στις επενδύσεις των θόλων περιορίζουν το διάκενο τροχού-θόλου, εξομαλύνουν τη ροή κατά μήκος προφυλακτήρα και θόλων και μειώνουν τους στροβιλισμούς. Η S line προσθέτει εμπρός αεροκουρτίνες. Η έξοδος αέρα του εμπρός θόλου εκτονώνει την υπερπίεση, ενώ οι τροχοί συνδυάζουν πιο κλειστή σχεδίαση με ομαλή μετάβαση ελαστικού-ζάντας.

Η αεροακουστική μελέτη συμπληρώνει την άνεση της καμπίνας. Τα βελτιστοποιημένα περιβλήματα των εξωτερικών καθρεφτών, οι διπλές γραμμές στεγανοποίησης των θυρών και το κανάλι εκτροπής νερού στις άκρες των παραθύρων περιορίζουν τον θόρυβο. Ένα πρόσθετο στεγανοποιητικό στην πόρτα αποσκευών μειώνει τον αεροδυναμικό θόρυβο πίσω από την κεραία, όπου η ροή είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Το ηχομονωτικό παρμπρίζ περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ τα ηχομονωτικά κρύσταλλα των εμπρός θυρών διατίθενται προαιρετικά.

Ψηφιακή τεχνολογία φωτισμού

Οι προαιρετικά διαθέσιμοι προβολείς Matrix LED παρακολουθούν τον δρόμο σε πραγματικό χρόνο, εξαιρώντας επιλεκτικά προπορευόμενα και αντίθετα κινούμενα οχήματα από τη δέσμη, ενώ διατηρούν τον υπόλοιπο δρόμο πλήρως φωτισμένο. Τα φλας κατευθύνουν διαισθητικά το βλέμμα προς την κατεύθυνση πορείας.

Τέσσερις ψηφιακές υπογραφές φωτισμού ημέρας επιτρέπουν εξατομίκευση: τρεις στατικές και μία ενεργή, με κινούμενο εφέ που λειτουργεί την ημέρα και, για πρώτη φορά, τη νύχτα. Τα προαιρετικά πίσω LED pro εναρμονίζονται με την εμπρός σχεδίαση. Τα δυναμικά πίσω φλας διατρέχουν ολόκληρο το πλάτος της φωτεινής λωρίδας, ενισχύοντας την ορατότητα.

Εσωτερικό: premium άνεση και πολυχρηστικότητα

Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά, εργονομικά καθίσματα και έξυπνη αποθήκευση. Το Softwrap, μια μαλακή υφασμάτινη επιφάνεια, εκτείνεται από το ταμπλό στις πόρτες και έως το πίσω μέρος της καμπίνας, φτάνοντας στη βάση των παραθύρων. Άνετα υποβραχιόνια, διακοσμητικές ραφές και πλήκτρα εμπνευσμένα από έπιπλα υψηλού σχεδιασμού συμπληρώνουν τη φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ηλεκτρικά πλήκτρα αντικαθιστούν τις εσωτερικές χειρολαβές, διατηρώντας καθαρές επιφάνειες. Η εργονομική διαμόρφωση των καθισμάτων υποστηρίζει μια άνετη θέση και ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές. Η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή περίπου 1,6 τετραγωνικών μέτρων προσφέρει φυσικό φως και αίσθηση ευρυχωρίας, με ειδική επίστρωση προστασίας από υπεριώδη ακτινοβολία και υπερβολική θερμότητα.

Κάθε εμπρός πόρτα χωρά φιάλη PET έως 1,25 λίτρων και η κεντρική κονσόλα φιάλη 1,5 λίτρου, συνολικά έως τέσσερα λίτρα. Η νέα βάση επαγωγικής φόρτισης Qi 2.2 διαθέτει ενεργή ψύξη και φορτίζει ταυτόχρονα δύο smartphone με ισχύ έως 25 watt. Ο χρόνος φόρτισης μειώνεται έως 70% έναντι συμβατικής επαγωγικής φόρτισης 5 watt, ενώ ισχυροί μαγνήτες συγκρατούν τις συσκευές κατά την οδήγηση.

Fidlock και χώροι αποσκευών

Η Audi εντάσσει πρώτη μεταξύ των premium κατασκευαστών το κατοχυρωμένο Fidlock στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα συνδυάζει ισχυρούς μαγνήτες και μηχανική ασφάλιση, ώστε ποτηροθήκες, τσάντες καλωδίων και ιμάντες να στερεώνονται με το ένα χέρι. Ένα χαρακτηριστικό κλικ επιβεβαιώνει την ασφαλή συγκράτηση. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει τρεις αρθρωτούς αντάπτορες και αντίστοιχη ποτηροθήκη, με πρόσθετο χώρο αποθήκευσης σε ανοιχτή διαμόρφωση για τσάντα ή στο κλειστό «bowl», κάτω από το υποβραχιόνιο. Το τυποποιημένο σύστημα δέχεται όλα τα συμβατά προϊόντα Fidlock, συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ ποδηλασίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Το διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημά του προσφέρει αντίστοιχα περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης μέσα στο όχημα.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει 396 λίτρα ή 1.336 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φωτισμό LED, πρίζα 12 volt και τέσσερις κρίκους πρόσδεσης. Το προαιρετικό πακέτο χώρου αποσκευών προσθέτει μεταβλητό δάπεδο, δίχτυ συγκράτησης, πρίζα Vehicle-to-Load (V2L) και τρεις αντάπτορες Fidlock: δύο στην αριστερή πλευρική επένδυση και έναν στη δεξιά. Η σειρά αξεσουάρ διευρύνεται με τσάντα αγορών, θήκη καλωδίου φόρτισης και ιμάντα πρόσδεσης. Στις εκδόσεις 231 hp και 326

hp, ένας εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) 13 λίτρων περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα.

Άμεσος χειρισμός και πανοραμική οθόνη

Ο επιλογέας μεταφέρεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κονσόλα. Η νέα μονάδα διακοπτών συγκεντρώνει λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου, για πρώτη φορά, του ηλεκτρικού χειρόφρενου. Φλας, μεγάλη σκάλα και σινιάλο διατηρούν τη γνώριμη λειτουργία τους σε συμπαγή διάταξη. Στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, επιφάνειες αφής, περιστροφικός κύλινδρος και εσοχή δαχτύλου προσφέρουν σαφή απτική καθοδήγηση, ώστε ο οδηγός να διατηρεί το βλέμμα στον δρόμο.

Η βασική πανοραμική οθόνη MMI συνδυάζει Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και καμπύλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, στραμμένη προς τον οδηγό. Προαιρετικό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει ταχύτητα, πλοήγηση και άλλες πληροφορίες στο οπτικό του πεδίο.

Ο βασικός λευκός φωτισμός με φωτοδηγούς αναδεικνύει τις γραμμές του εσωτερικού. Έμμεσος φωτισμός στις πόρτες και κάτω από την οθόνη δημιουργεί αίσθηση αιωρούμενης κονσόλας. Το προαιρετικό πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού plus προσφέρει 30 χρώματα και δυναμικό φωτισμό αλληλεπίδρασης. Λωρίδα LED σε όλο το πλάτος, κοντά στο παρμπρίζ και το ταμπλό, εμφανίζει εφέ υποδοχής και ενδείξεις κλειδώματος ή ξεκλειδώματος.

Συνδεσιμότητα, πλοήγηση και ήχος

Το Audi connected work (διαθέσιμο από την παραγωγή Δεκεμβρίου και έπειτα) συνδυάζει Microsoft Outlook, Microsoft Teams, τηλεφωνικές κλήσεις και Work Agent με τεχνητή νοημοσύνη. Με φωνητικές εντολές επιτρέπει αναζήτηση πληροφοριών, σύνταξη email, ακρόαση ημερολογίου, συμμετοχή σε κλήσεις Teams και πλοήγηση προς την επόμενη συνάντηση. Διατίθεται με το MMI experience pro ή μετά την παράδοση μέσω του Audi Functions Store στην εφαρμογή myAudi.

Το e-tron route planner περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και προγραμματίζει προνοητικά τις στάσεις φόρτισης. Προετοιμάζει εκ των προτέρων τη θερμοκρασία της μπαταρίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ισχύς φόρτισης. Συνυπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την τοπογραφία, τη διαθεσιμότητα και την ισχύ των σταθμών. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει χειροκίνητα τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης στις ανάγκες του. Όταν απαιτείται, η διαχείριση αυτονομίας προτείνει εναλλακτική διαδρομή με λιγότερες στάσεις, προσαρμόζοντας τη συνιστώμενη ταχύτητα. Εμφανίζει επίσης τη μέγιστη ταχύτητα για αξιόπιστη ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδρομής με τις προγραμματισμένες στάσεις.

Το Audi assistant, επίσης βασικό, αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο cloud για φυσική συνομιλία, αναγνώριση ομιλίας και καλύτερη αναζήτηση πλοήγησης ή μουσικής. Απαντά σε ερωτήσεις για το όχημα βάσει του εγχειριδίου χρήσης και σε γενικές ερωτήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιλογή ανάμεσα σε τρία ηχοσυστήματα επιτρέπει προσαρμογή στις προτιμήσεις του οδηγού. Στον βασικό εξοπλισμό, επτά ηχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κεντρικού εμπρός, προσφέρουν ισορροπημένο ήχο. Το προαιρετικό Audi sound system διαθέτει οκτώ ηχεία, μεταξύ τους ένα subwoofer, και ισχύ 220 watt, διατηρώντας καθαρή αναπαραγωγή ακόμη και σε υψηλή ένταση. Στην κορυφή, το προαιρετικό Sonos premium sound system συνδυάζει 14 ηχεία υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένου subwoofer, με 15 κανάλια ενίσχυσης και μέγιστη ισχύ ενισχυτή 660 watt. Τα ηχεία κοντά στην κολόνα C δημιουργούν μια εμπειρία περιβάλλοντος ήχου.

Σύστημα κίνησης: τέσσερις εκδόσεις, τρεις μπαταρίες

Οι σύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη τελευταίας γενιάς APP350 ή APP550, ανάλογα με την έκδοση, συνδυάζουν υψηλή ισχύ και ροπή με αποδοτική λειτουργία. Τα ηλεκτρονικά ισχύος ενσωματώνουν ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC), περιορίζοντας τις απώλειες μετατροπής. Η μετάδοση συμβάλλει με στιλβωμένες οδοντώσεις γραναζιών, έδρανα μειωμένων τριβών και νέα λιπαντικά χαμηλού ιξώδους. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, αξιοποιώντας την κατανομή φορτίου στους άξονες και τη μεταφορά του κατά την επιτάχυνση για υψηλή πρόσφυση, χωρίς επιδράσεις του συστήματος κίνησης στη διεύθυνση.

Οι τρεις μπαταρίες καλύπτουν ανάγκες από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις έως τα μεγάλα ταξίδια. Οι μπαταρίες μικτής χωρητικότητας 52 και 61 kWh χρησιμοποιούν την ανθεκτική χημική σύνθεση φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Στη διάταξη cell-to-pack, τα στοιχεία συγκολλούνται απευθείας στο περίβλημα, αυξάνοντας την πυκνότητα τοποθέτησης σε μικρότερο χώρο. Η προηγμένη χημική σύνθεση διατηρεί υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) μικτής χωρητικότητας 84 kWh έχει αρθρωτή σχεδίαση και διατίθεται αποκλειστικά στις εκδόσεις 231 και 326 hp. Η υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα περιορίζει το ύψος της μπαταρίας, βελτιώνοντας τον χώρο για τα πόδια, τη θέση καθίσματος και την αίσθηση ευρυχωρίας.

Τεχνικά στοιχεία ανά έκδοση

Η αυτονομία εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τον εξοπλισμό. Η έκδοση 170 kW προσφέρει έως 646 χιλιόμετρα, ενώ η ισχυρότερη 240 kW φτάνει έως τα 630 χιλιόμετρα.

Τεχνικά στοιχεία 170hp/125kW 190hp/140kW 231hp/170kW 326hp/240kW Μέγιστη ροπή (Nm) 350 350 350 545 Συνδυασμένη κατανάλωση WLTP (kWh/100 km) 15,7–13,7 15,6–12,8 15,7–13,9 15,1–14,2 Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 160 160 160 200 Επιτάχυνση 0–100 km/h (s) 8,8 7,9 7,0 5,7 Αυτονομία WLTP έως (km) 423 515 646 630 Μικτή χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 52 61 84 84 Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC (kW) 100 105 183 183 Χρόνος φόρτισης DC 10–80% (λεπτά) 24 26 29 29

Αμφίδρομη φόρτιση: ενέργεια πέρα από τη μετακίνηση

Η αμφίδρομη φόρτιση διατίθεται προαιρετικά. Με Vehicle-to-Load (V2L)1, το όχημα τροφοδοτεί ηλεκτρικά ποδήλατα, υπολογιστές, καφετιέρες, εργαλεία ή εξοπλισμό κάμπινγκ από την πρίζα αποσκευών ή μέσω αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Το Vehicle-to-Home (V2H)2, διατίθεται στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Σε συνδυασμό με οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα και συμβατό wallbox συνεχούς ρεύματος (DC), τύπου που συνιστά η Audi, το A2 e-tron λειτουργεί ως οικιακή μπαταρία. Αποθηκεύει την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια και επιστρέφει το πλεόνασμα στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού. Η περιγραφή λειτουργίας ορίζει εκφόρτιση στο εύρος 20%–80%. Όταν απαιτείται πλήρης αυτονομία, το «Instant Charge» επιτρέπει φόρτιση έως 100%. Όλες οι διαδικασίες εκφόρτισης εμφανίζονται ως εικονικός χιλιομετρητής στο όχημα, διευκολύνοντας την παρακολούθησή τους.

[1] Για το V2L απαιτείται επίπεδο φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης τουλάχιστον 20%.

[2] Η υποσημείωση του πρωτοτύπου ορίζει μεταφορά ενέργειας μεταξύ οχήματος και σπιτιού μόνο στο εύρος 20%–80%, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια φόρτισης και εκφόρτισης του συγκεκριμένου σημείου φόρτισης. Αναφέρει επίσης ότι κάτω από 20% το όχημα φορτίζεται μόνο και πάνω από 80% εκφορτίζεται μόνο.

Ανάρτηση και οδηγική εμπειρία Audi

Το A2 e-tron προσφέρει οικεία οδηγική αίσθηση από τα πρώτα μέτρα, με ακριβή απόκριση στην πόλη, σταθερή ευθυγραμμία στον αυτοκινητόδρομο και ελεγχόμενες κινήσεις αμαξώματος. Στις στροφές, η ακρίβεια και το σίγουρο κράτημα αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική εμπειρία Audi. Διατίθενται ανάρτηση άνεσης, σπορ ανάρτηση με πιο άκαμπτες αντιστρεπτικές δοκούς και ανάρτηση με έλεγχο απόσβεσης. Οι δύο τελευταίες προσφέρονται προαιρετικά στην έκδοση 231 hp. Η ανάρτηση με έλεγχο απόσβεσης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης 326 hp, ενώ η σπορ ανάρτηση εντάσσεται στο προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας της 190 hp.

Ο έλεγχος απόσβεσης προσαρμόζει κάθε αμορτισέρ ξεχωριστά μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, βάσει οδοστρώματος και στιλ οδήγησης. Τα προγράμματα Audi drive select «comfort», «balanced», «efficiency» και «dynamic» ρυθμίζουν την ισορροπία άνεσης και δυναμισμού. Οι πιο σπορ ρυθμίσεις περιορίζουν περισσότερο τις διαμήκεις και εγκάρσιες κλίσεις.

Τέσσερα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας επιτρέπουν προσαρμογή μεταξύ ελεύθερης κύλισης και ανάκτησης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού. Μέσω των paddles στο τιμόνι επιλέγονται:

D1 με επιβράδυνση −0,6 m/s², D2 με −1,0 m/s² και D3 με −1,5 m/s². Η θέση B του επιλογέα ενεργοποιεί οδήγηση με ένα πεντάλ έως την πλήρη ακινητοποίηση, διευκολύνοντας τις συχνές στάσεις και εκκινήσεις στην πόλη. Η μετάβαση μεταξύ αναγεννητικής πέδησης και πέδησης μέσω τριβής παραμένει εύκολα ελεγχόμενη. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESC), ειδικά ρυθμισμένο για το A2 e-tron, συμβάλλει σε σταθερή, επαναλήψιμη επιβράδυνση σε στεγνό, υγρό ή χιονισμένο οδόστρωμα. Η συμπεριφορά παραμένει ισορροπημένη στα τρία πρώτα προγράμματα και γίνεται αισθητά πιο ευέλικτη στο «dynamic».

Το βασικό σύστημα διεύθυνσης έχει σταθερή σχέση μετάδοσης. Προοδευτική διεύθυνση μεταβλητής σχέσης προσφέρεται με το προαιρετικό Tech plus και είναι βασική στην 326 hp.

Οι ζάντες αλουμινίου 18–20 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά πλάτους 225–235 mm. Ακόμη και στη βασική έκδοση εξοπλισμού, τα φαρδιά ελαστικά ενισχύουν την ευελιξία, διατηρώντας υψηλό επίπεδο άνεσης. Στους μεγαλύτερους συνδυασμούς τροχών και ελαστικών, το πρόσθετο πλάτος συμβάλλει στην ανάπτυξη πλευρικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας την ακρίβεια διεύθυνσης και την ευστάθεια. Όλες οι διαστάσεις διατίθενται τόσο με θερινά όσο και με χειμερινά ελαστικά. Ένα ειδικό ελαστικό με βελτιστοποιημένη αντίσταση κύλισης και υψηλότερη πίεση πλήρωσης βελτιώνει την αποδοτικότητα. Ο αποδοτικότερος συνδυασμός είναι 19 ιντσών: αεροδυναμικά βελτιστοποιημένος τροχός και ελαστικό έχουν προσαρμοστεί ειδικά μεταξύ τους, προσφέροντας καλή ισορροπία άνεσης και επιδόσεων. Οι 20 ίντσες αποτελούν την πιο σπορ επιλογή.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Το A2 e-tron μεταφέρει στην compact κατηγορία πολυάριθμες λειτουργίες υποβοήθησης που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερα μοντέλα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, προσφέρονται τα πακέτα Tech, Tech plus και Tech pro. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού, προσαρμοζόμενο cruise control (ACC), κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα στάθμευσης plus με ένδειξη απόστασης και side assist με προειδοποίηση κατά την έξοδο και υποβοήθηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Το ACC ρυθμίζει την ταχύτητα και διατηρεί την καθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Προσαρμόζει επίσης την επιλεγμένη ταχύτητα σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα όρια και χαρακτηριστικά του δρόμου, όπως στροφές και διασταυρώσεις. Το προαιρετικό adaptive cruise assist plus με emergency assist συνδυάζει ACC και ενεργή καθοδήγηση στη λωρίδα, με δηλωμένο όριο συστήματος έως 210 km/h. Λίγο μετά το λανσάρισμα προβλέπεται αναβάθμιση για αυτόματη αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο με ενεργοποίηση φλας.

Για πρώτη φορά, επιτρέπει αυτόματη πέδηση σε κόκκινο σηματοδότη έως τη γραμμή στάσης. Εάν γίνει πράσινος πριν ακινητοποιηθεί το όχημα, η πορεία συνεχίζεται αυτόματα, εκτός εάν η επιβράδυνση έχει υπερβεί καθορισμένο όριο. Μετά την πλήρη ακινητοποίηση δεν πραγματοποιείται αυτόματη συνέχιση. Συλλογικά δεδομένα οχημάτων (swarm data) υποστηρίζουν διαμήκη έλεγχο και καθοδήγηση, προσαρμόζοντας την ταχύτητα στη μέση ταχύτητα του δρόμου. Διαδικτυακά δεδομένα επιτρέπουν διατήρηση λωρίδας ακόμη και χωρίς ορατή διαγράμμιση.

Ενεργή ασφάλεια

Η βασική υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας αξιοποιεί την εμπρός κάμερα σε διασταυρώσεις περιορισμένης ορατότητας. Η επίσης βασική εμπρός πέδηση έκτακτης ανάγκης φρενάρει αυτόματα έως την ακινητοποίηση σε επικείμενη μετωπική σύγκρουση με οχήματα ή πεζούς, έως περίπου 85 km/h. Η βασική υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής υποστηρίζει τον ενεργό ελιγμό γύρω από εμπόδια μεταξύ 30 και 150 km/h.

Εντός των ορίων λειτουργίας του, το emergency assist ανιχνεύει αδράνεια οδηγού και ζητά ανάληψη ελέγχου με οπτικές, ηχητικές και απτικές ειδοποιήσεις. Χωρίς ανταπόκριση, αναλαμβάνει τον έλεγχο, εκκινεί ακινητοποίηση και πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης. Η προαιρετική προληπτική προστασία επιβατών εμπρός, πλευρικά και πίσω ανιχνεύει επικίνδυνες καταστάσεις. Σε επικείμενη σύγκρουση ή πέδηση έκτακτης ανάγκης τεντώνει ζώνες, κλείνει παράθυρα και προειδοποιεί τον οδηγό.

Στάθμευση με ακρίβεια

Οι προαιρετικές κάμερες περιμετρικής θέασης προσφέρουν τρισδιάστατη απεικόνιση, στην οποία το όχημα μπορεί να εμφανίζεται ως διαφανές. Έτσι γίνονται ορατά εμπόδια πίσω, δίπλα ή κάτω από αυτό. Η «λειτουργία πλυντηρίου» (car wash mode) βελτιώνει την ορατότητα των οδηγών κύλισης, διευκολύνοντας τη σωστή τοποθέτηση του οχήματος.

Το προαιρετικό park assist plus εκτελεί ελιγμούς ακόμη και σε στενές θέσεις με αισθητήρες υπερήχων και κάμερες υψηλής ανάλυσης. Η πίσω πέδηση έκτακτης ανάγκης επεμβαίνει σε επικείμενη σύγκρουση κατά την οπισθοπορεία. Μεταγενέστερα θα προστεθεί πέδηση ελιγμών για προστασία κοντά σε εμπόδια, όπως κολωνάκια. Προαιρετική εκμάθηση στάθμευσης απομνημονεύει και επαναλαμβάνει έως πέντε ελιγμούς.

Ο οδηγός επιβλέπει και ελέγχει ενεργά τη στάθμευση μέσω myAudi, κρατώντας πατημένο πλήκτρο στο smartphone. Εναλλακτικά, ενεργοποιεί τη λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού μέσα από το όχημα μέσω MMI. Η υποβοήθηση οπισθοπορείας διευκολύνει έξοδο από στενές θέσεις, γκαράζ και αδιέξοδα: κάτω από 35 km/h απομνημονεύει περίπου 50 μέτρα διαδρομής και την ακολουθεί αυτόνομα με όπισθεν περίπου 10 km/h.

Κυκλική οικονομία και αποδοτική παραγωγή

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, περισσότερα από 300 εξαρτήματα περιέχουν ανακυκλωμένο χάλυβα, αλουμίνιο ή πλαστικά. Πάνω από 100 αξιοποιούν ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση, από πηγές όπως οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η μονάδα της πίσω πόρτας συνδυάζει για πρώτη φορά χάλυβα, πλαστικά και γυαλί με τέτοιο περιεχόμενο. Τα υλικά του προαιρετικού Softwrap και τα υφάσματα των τριών προαιρετικών επιλογών σπορ καθισμάτων κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Η επιλογή υλικών λαμβάνει υπόψη και το τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος. Ο λιγότερο σύνθετος συνδυασμός στο ταμπλό διευκολύνει τον διαχωρισμό τους. Η Audi επιδιώκει να περιορίσει την ποικιλία πλαστικών ανά εξάρτημα και προωθεί λύσεις ενός μόνο υλικού, βελτιώνοντας την ανακυκλωσιμότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πόρων.

Από την αρχική σύλληψη έως τη μαζική παραγωγή, το A2 e-tron έφτασε στην αγορά 21 μήνες ταχύτερα από αντίστοιχα προηγούμενα μοντέλα, χάρη σε απλούστερες διαδικασίες και νωρίτερη ωριμότητα στην προπαραγωγή.

Κατασκευάζεται στο Ίνγκολσταντ, σε εγκατάσταση περίπου 110.000 τετραγωνικών μέτρων. Ευέλικτες γραμμές επιτρέπουν παράλληλη κατασκευή αμαξωμάτων A2 e-tron και A3. Επαναχρησιμοποιούνται περισσότερα από 1.200 στοιχεία εξοπλισμού, μεταξύ τους περίπου 250 ρομπότ άλλων μοντέλων, περιορίζοντας επενδύσεις και χρήση πόρων σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες ενάρξεις παραγωγής.

Η αρχή παραγωγής «pearl chain», ήδη επιτυχημένη στο Νέκαρσουλμ, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Ίνγκολσταντ. Η σειρά των παραγγελιών των πελατών οριστικοποιείται έξι ημέρες πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης και στη συνέχεια τηρείται σε όλους τους τομείς παραγωγής. Η προκαθορισμένη σειρά επιτρέπει στους προμηθευτές να παράγουν τα εξαρτήματα και να τα συσκευάζουν στο προβλεπόμενο δοχείο με τη σωστή αλληλουχία. Έτσι περιορίζονται η πολυπλοκότητα, το κόστος και ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης ή ταξινόμησης για την τροφοδοσία της παραγωγής. Η πλήρως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση τροχών συμπληρώνεται από ρομπότ με καθοδήγηση καμερών για bin picking: συλλογή άτακτα τοποθετημένων τεμαχίων λαμαρίνας στην κατασκευή αμαξωμάτων. Βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από κοινού σε Νέκαρσουλμ και Ίνγκολσταντ και η βιομηχανική πλατφόρμα Edge Cloud 4 Production, που λειτουργεί τοπικά στη συναρμολόγηση, ολοκληρώνουν την ψηφιακή παραγωγή.

Διαθεσιμότητα, παραγγελίες και τιμές

Οι παραγγελίες ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στο δίκτυο της Audi έως τον Δεκέμβριο.

Παρακάτω ακολουθούν οι τιμές των διαθέσιμων εκδόσεων του νέου Audi Α2 e-tron