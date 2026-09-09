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«Made in Europe»: Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για συμβάσεις €2,6 τρισ.
Ειδήσεις
16:21 - 09 Σεπ 2026

«Made in Europe»: Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για συμβάσεις €2,6 τρισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να δώσει προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή έκανε ένα ακόμη βήμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα (9/9) μια σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο και αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να προτιμούν ευρωπαϊκούς προμηθευτές σε κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσε να αποκλείσει εταιρείες από χώρες εκτός ΕΕ, μεταξύ άλλων και από την Κίνα, από την ιδιαίτερα προσοδοφόρα ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων, συνολικής αξίας 2,6 τρισ. ευρώ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης των διαδικασιών, οι δημόσιοι φορείς θα ενθαρρύνονται να συνυπολογίζουν κριτήρια πέρα από την τιμή κατά την επιλογή αναδόχων.

«Η αλλαγή αυτή θα μας επιτρέψει να αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια με πιο στρατηγικό τρόπο», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε παράλληλα σχέδια για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Ο λεγόμενος European Innovation Act προβλέπει νέους όρους πρόσβασης σε χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης, με προτεραιότητα σε αναδόχους από την ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι σημερινές ανακοινώσεις εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής της κυριαρχίας και συνδέονται με το Industrial Accelerator Act, βασικό πυλώνα της προσπάθειας των Βρυξελλών να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Η σχετική πρόταση, που έχει χαρακτηριστεί ως η νομοθεσία «Made in Europe», βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εξέτασης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Αν και η πρωτοβουλία στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από την Κίνα, υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσει εντάσεις και με στενούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συγκεκριμένες χώρες ανησυχούν για τη στροφή των Βρυξελλών προς μια περισσότερο προστατευτική εμπορική πολιτική.

Στόχος η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών μέχρι το Νοέμβριο

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών έως τον Νοέμβριο, κάτι που θεωρείται δύσκολο, καθώς η Ένωση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιδίωξη στρατηγικής αυτονομίας και στη δέσμευσή της στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να λάβουν υπόψη την πολυπλοκότητα των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε τα μέτρα προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής να μην έχουν τελικά αρνητικές συνέπειες για τις ίδιες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Σε μια ακόμη σημαντική ανακοίνωση της ημέρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και τον Affordable Housing Act, μια πρωτοβουλία που αφορά την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και ειδικότερα τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα μέτρα αποσκοπούν στο να δώσουν στις ευρωπαϊκές πόλεις μεγαλύτερη νομική δυνατότητα να περιορίζουν τη δραστηριότητα εταιρειών και πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb, παρέχοντας ουσιαστικά στις τοπικές αρχές μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε πιθανές δικαστικές προσφυγές.

Η στεγαστική κρίση αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους, ενώ οι Βρυξέλλες διαθέτουν μέχρι σήμερα περιορισμένες αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Με το νέο πλαίσιο, η ΕΕ επιχειρεί να ενισχύσει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι πόλεις για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην αγορά κατοικίας.

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