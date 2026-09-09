Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών

Στην άντληση 80,4 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατ. νέων μετοχών προχώρησε η Safe Bulkers, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 6,70 ευρώ, έναντι 8,20 ευρώ στο χθεσινό κλείσιμο της μετοχής.

Πιο αναλυτικά, η ναυτιλιακή (NYSE/Euronext Athens: SB), διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης 12.000.000 νέων κοινών μετοχών σε επιλεγμένους επενδυτές.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με τη Piraeus Bank S.A., τη DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και τη Fearnley Securities AS να ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η Εταιρεία, σε συνεννόηση με τους διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για το σύνολο των 12.000.000 νέων μετοχών και να καθορίσει την τιμή διάθεσης στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή αυτή διαμορφώθηκε σημαντικά χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής, το οποίο ήταν στα 8,20 ευρώ.

Από την ιδιωτική τοποθέτηση η Safe Bulkers άντλησε συνολικά 80,4 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα.

Στον Πόλυ Χατζηιωάννου, διευθύνοντα σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Εταιρείας, κατανεμήθηκαν 1.500.000 μετοχές, έναντι των 2.000.000 μετοχών για τις οποίες είχε αρχικά εγγραφεί. Η μείωση της κατανομής του έγινε με στόχο να καταστεί δυνατή η διάθεση περισσότερων μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Ο διακανονισμός των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στην Euronext Athens όσο και στο New York Stock Exchange. Στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Safe Bulkers διευκρίνισε ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, μέσω της οποίας θα γνωστοποιηθούν η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις χρηματιστηριακές μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στην Euronext Athens.