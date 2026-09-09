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Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες
Ειδήσεις
14:30 - 09 Σεπ 2026

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Ατύχημα με αστικό λεωφορείο, που έπεσε πάνω σε στάση την ώρα που επιβάτες περίμεναν για να επιβιβαστούν, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε στάση λεωφορείου επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερα άτομα.

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 60χρονη

Από τους τέσσερις τραυματίες, μία 60χρονη και μία 32χρονη έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η 60χρονη έχει υποστεί και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlapy5r085kx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς σημειώθηκε το ατύχημα

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο λεωφορείο στο περιστατικό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το δεύτερο λεωφορείο, στην προσπάθειά του να διέλθει από το συγκεκριμένο σημείο, φέρεται να συνάντησε εμπόδιο από το αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια, φέρεται να συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να μην καταφέρει να αποφύγει την πρόσκρουση στη στάση.

Η Τροχαία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ λαμβάνει κατάθεση από τον οδηγό του λεωφορείου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlaqfh9zurkx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 14:31
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