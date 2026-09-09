ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή
Ειδήσεις
15:51 - 09 Σεπ 2026

Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποστήριξε σήμερα (9/9) ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στις εισαγωγές προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επιβεβαιώνουν τον «ηγετικό ρόλο» της χώρας στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, τόνισε ότι η υποστήριξη μιας λύσης δύο κρατών για το Παλαιστινιακό πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πράξεις.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, μιλώντας σε Βρετανούς βουλευτές, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η Βρετανία «πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο ενάντια στην αδικία», υπογραμμίζοντας πως, όταν άνθρωποι εκδιώκονται από τις εστίες τους μέσω εκφοβισμού, η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους πιο ευάλωτους και να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία.

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων και της απαγόρευσης εισαγωγών αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ είχε κατηγορήσει την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «εθνοκάθαρση» από εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Σε αυτό το φόντο, επισημαίνεται ότι η Βρετανία ήταν μεταξύ των 12 χωρών που, με κοινή τους ανακοίνωση, προανήγγειλαν την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο αγαθών με ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τα μέτρα ελήφθησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων, καθώς και για τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών.

Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα στις βρετανικές κυρώσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά του, ο Μίλιμπαντ χαρακτήρισε σήμερα τα ισραηλινά αντίμετρα «λυπηρά» και «επιβλαβή», καταδικάζοντας την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τροφίμων
Ναυτιλία

Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τροφίμων

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown
Ειδήσεις

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown

Ο Μιλέι απειλεί με ποινική δίωξη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Φόκλαντ - Η αντίδραση των Βρετανών
Ειδήσεις

Ο Μιλέι απειλεί με ποινική δίωξη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Φόκλαντ - Η αντίδραση των Βρετανών

Βρετανία: Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας
Ειδήσεις

Βρετανία: Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Με ελληνικό πηγαίο κώδικα η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζει το Ισραήλ
Πολιτική

Με ελληνικό πηγαίο κώδικα η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζει το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:09

Ντουμπάι: Νεκρός ναυτικός από drone σε τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:02

Η Μαντώ Πατσαούρα στο R: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας και γιατί αξίζει μια επίσκεψη στις «Ημέρες Καριέρας»

Οικονομία
09/09/2026 - 15:52

Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:51

Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:50

Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τροφίμων

Πολιτική
09/09/2026 - 15:43

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:29

Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:27

Σε αφυδάτωση οφείλεται τελικά η έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα - Η κατάσταση της υγείας του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/09/2026 - 15:26

Audi A2 e-tron: Στην Ελλάδα το νέο μοντέλο

Οικονομία
09/09/2026 - 15:07

Μετά τον Ρόκος και το αμερικανικό hedge fund, Millennium, μετακομίζει στην Ελλάδα - Δείτε γιατί

Εργασιακά
09/09/2026 - 14:50

ΔΥΠΑ: Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 14:41

COSCO Shipping Energy: Κέρδη $670 εκατ. στο εξάμηνο από την άνοδο των ναύλων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:36

Κρεμλίνο: Η Ευρώπη βλάπτει τον εαυτό της μπλοκάροντας το ρωσικό φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:30

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες

Πολιτική
09/09/2026 - 14:29

Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΑΜ της Κύπρου την Πέμπτη (10/9)

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:26

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:23

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ με μόλις 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:19

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
09/09/2026 - 14:09

Ξεπέρασε τα €3 δισ. η αξία του ενεργητικού των Επαγγελματικών Ταμείων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:07

Μερτς κατά AfD: Η μεταναστευτική τους πολιτική θα διαλύσει τη γερμανική οικονομία

Πολιτική
09/09/2026 - 14:03

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Γρηγόρης Νικολόπουλος
09/09/2026 - 14:03

Οι ευθύνες επιχειρηματιών και κυβέρνησης για επενδύσεις

Πολιτική
09/09/2026 - 14:02

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα

Πολιτική
09/09/2026 - 13:59

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom – Στα σκαριά επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:55

11η Σεπτεμβρίου: Ο Τραμπ επανέλαβε αμφισβητούμενη αφήγηση για τον ρόλο του στις επιχειρήσεις διάσωσης

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 13:52

Επιχειρήσεις: Παράταση για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:45

EE: Το γενικό δικαστήριο επικύρωσε τις κυρώσεις και το πάγωμα περιουσίας του Αμπράμοβιτς

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:27

Βρετανία: Η ώρα των ευθυνών μετά το χάος στα αεροδρόμια λόγω shutdown

Νομίσματα
09/09/2026 - 13:26

Bitcoin: Ανακτά τα $79.000 – Οι εξελίξεις που θα κρίνουν το «παιχνίδι»

Ανεμοδείκτης
09/09/2026 - 13:24

Συνάντηση των πρεσβειρών ΗΠΑ και Ισραήλ στην Αθήνα με πολλαπλό ενδιαφέρον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ