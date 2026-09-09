Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποστήριξε σήμερα (9/9) ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στις εισαγωγές προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επιβεβαιώνουν τον «ηγετικό ρόλο» της χώρας στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, τόνισε ότι η υποστήριξη μιας λύσης δύο κρατών για το Παλαιστινιακό πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πράξεις.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, μιλώντας σε Βρετανούς βουλευτές, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η Βρετανία «πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο ενάντια στην αδικία», υπογραμμίζοντας πως, όταν άνθρωποι εκδιώκονται από τις εστίες τους μέσω εκφοβισμού, η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους πιο ευάλωτους και να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία.

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων και της απαγόρευσης εισαγωγών αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ είχε κατηγορήσει την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «εθνοκάθαρση» από εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Σε αυτό το φόντο, επισημαίνεται ότι η Βρετανία ήταν μεταξύ των 12 χωρών που, με κοινή τους ανακοίνωση, προανήγγειλαν την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο αγαθών με ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τα μέτρα ελήφθησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων, καθώς και για τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών.

Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα στις βρετανικές κυρώσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά του, ο Μίλιμπαντ χαρακτήρισε σήμερα τα ισραηλινά αντίμετρα «λυπηρά» και «επιβλαβή», καταδικάζοντας την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης.