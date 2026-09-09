Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom – Στα σκαριά επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως

Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, με βασικές προτεραιότητες την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις και η τεχνολογία

Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία επταετία.

Ο πρωθυπουργός και ο Tim Höttges συζήτησαν παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της στο παγκόσμιο τεχνολογικό τοπίο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.

Από την πλευρά του Ομίλου Telekom συμμετείχαν η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Νεμπής, καθώς και η Νομική Σύμβουλος και Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.