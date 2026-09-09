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Κρεμλίνο: Η Ευρώπη βλάπτει τον εαυτό της μπλοκάροντας το ρωσικό φυσικό αέριο
Ειδήσεις
14:36 - 09 Σεπ 2026

Κρεμλίνο: Η Ευρώπη βλάπτει τον εαυτό της μπλοκάροντας το ρωσικό φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εκτιμά ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να επαναληφθούν σύντομα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.  

Παράλληλα, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι η ρωσική πλευρά δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τα πιθανά σημεία μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε, παράλληλα, και στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ζημίωσαν τις ίδιες τους τις οικονομίες όταν περιόρισαν την πρόσβασή τους στο ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως σημείωσε, η απομάκρυνση από το ρωσικό αέριο έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών, ενώ υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε χαμηλότερο κόστος.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν καταγράψει έντονη άνοδο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, φτάνοντας την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη είχε διακόψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Σε ξεχωριστή αναφορά του, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Ευρώπη επιβαρύνεται αγοράζοντας φυσικό αέριο στην αγορά spot, όπου οι τιμές είναι υψηλότερες, αντί να αξιοποιεί τη φθηνότερη, όπως τη χαρακτήρισε, ρωσική επιλογή. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ο αμφιλεγόμενος αγωγός Nord Stream θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει στο άμεσο μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ακόμη ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην απόφαση της Ουγγαρίας να απελάσει από τη Βουδαπέστη 10 Ρώσους διπλωμάτες.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την απόφαση της Βουδαπέστης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απέλαση των Ρώσων διπλωματών θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Παρά την εξέλιξη, ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι διατεθειμένη να εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 14:36
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