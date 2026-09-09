ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα
Πολιτική
15:43 - 09 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη θέση που είχε διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ μετά την ακύρωση των αδειών των Ν.Π.Π.Ε.» αναφέρουν με κοινή τους δήλωση ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κινήματος.

Την Τρίτη 8/9 ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει: «Το γεγονός ότι ο κορυφαίος επιστημονικός και θεσμικός φορέας των δικηγόρων της χώρας αποφασίζει να προσφύγει ο ίδιος στη Δικαιοσύνη, διαπιστώνοντας «σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων» και ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων, καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ούτε για μια συνήθη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς την ερμηνεία μιας δικαστικής απόφασης.

Πρόκειται για μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης, όπως μόλις τρεις ημέρες πριν επισήμανε με παρέμβασή της και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να εφαρμόζονται επιλεκτικά ούτε κατά το δοκούν. Εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενό τους.

Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η κυβερνητική επιλογή να παρακάμψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και να επιχειρήσει να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση, ανοίγοντας την κερκόπορτα στην πλήρη εμπορευματοποίησή της, θα δημιουργούσε σοβαρά θεσμικά, νομικά και ακαδημαϊκά προβλήματα.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ ανέδειξαν ήδη σοβαρές πλημμέλειες στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου: στην εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης, στη σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης και στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η απάντηση σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορεί να είναι η αναζήτηση του ελάχιστου δυνατού βαθμού συμμόρφωσης, ώστε με νέες διοικητικές πράξεις να παραχθεί εσπευσμένα και πρόχειρα το ίδιο αποτέλεσμα.

Συμμόρφωση σε μια ακυρωτική απόφαση δεν σημαίνει «διορθώνω ό,τι χρειάζεται για να ξανακάνω αμέσως το ίδιο». Σημαίνει εφαρμόζω ουσιαστικά όσα έκρινε το Δικαστήριο και αποκαθιστώ τη νομιμότητα.

Το ζήτημα πλέον υπερβαίνει τη συζήτηση υπέρ ή κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να απαντήσουν άμεσα και συγκεκριμένα:

Με ποιες ακριβώς ενέργειες θεωρούν ότι συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Πώς απαντούν στα συγκεκριμένα ζητήματα νομιμότητας που θέτει πλέον δημόσια ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών;

Και, κυρίως, θα αναστείλουν κάθε περαιτέρω διοικητική ενέργεια που στηρίζεται στις αμφισβητούμενες διαδικασίες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητά τους;

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις στη Βουλή, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές και στις οικογένειες τους και, τελικά, στην ίδια τη θεσμική τάξη της χώρας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ψηφίστε ΝΔ» γιατί «θα κάνουν ντου οι απέναντι», λέει ο Φλωρίδης - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

«Ψηφίστε ΝΔ» γιατί «θα κάνουν ντου οι απέναντι», λέει ο Φλωρίδης - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος
Ειδήσεις

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ: Τελιγιορίδου και Αβραμάκης «μετακομίζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ: Τελιγιορίδου και Αβραμάκης «μετακομίζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Ειδήσεις

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:30

Νετανιάχου εναντίον Haaretz: Αγωγή για δημοσίευμα περί προειδοποίησης της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/09/2026 - 16:29

Νέα Μάκρη: Οι Allwyn Care «Life Savers» συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
09/09/2026 - 16:28

Θεοδωρικάκος: Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:21

«Made in Europe»: Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για συμβάσεις €2,6 τρισ.

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:09

Ντουμπάι: Νεκρός ναυτικός από drone σε τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου

Ειδήσεις
09/09/2026 - 16:02

Η Μαντώ Πατσαούρα στο R: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας και γιατί αξίζει μια επίσκεψη στις «Ημέρες Καριέρας»

Οικονομία
09/09/2026 - 15:52

Απάτη €40 εκατ. εις βάρος του δημοσίου – Έρευνα για 152 εταιρείες «φαντάσματα»

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:51

Μπέρναμ: Οι κυρώσεις στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:50

Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τροφίμων

Πολιτική
09/09/2026 - 15:43

ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 15:29

Safe Bulkers: Άντληση €80,4 εκατ. μέσω placement 12 εκατ. μετοχών

Ειδήσεις
09/09/2026 - 15:27

Σε αφυδάτωση οφείλεται τελικά η έντονη αδιαθεσία του Καρέτσα - Η κατάσταση της υγείας του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/09/2026 - 15:26

Audi A2 e-tron: Στην Ελλάδα το νέο μοντέλο

Οικονομία
09/09/2026 - 15:07

Μετά τον Ρόκος και το αμερικανικό hedge fund, Millennium, μετακομίζει στην Ελλάδα - Δείτε γιατί

Εργασιακά
09/09/2026 - 14:50

ΔΥΠΑ: Ανοίγει την Πέμπτη (10/9) η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Ναυτιλία
09/09/2026 - 14:41

COSCO Shipping Energy: Κέρδη $670 εκατ. στο εξάμηνο από την άνοδο των ναύλων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:36

Κρεμλίνο: Η Ευρώπη βλάπτει τον εαυτό της μπλοκάροντας το ρωσικό φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:30

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες

Πολιτική
09/09/2026 - 14:29

Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΑΜ της Κύπρου την Πέμπτη (10/9)

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:26

Aqua Montis: 123 εκατ. ευρώ για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:23

Eurostat: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ με μόλις 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:19

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
09/09/2026 - 14:09

Ξεπέρασε τα €3 δισ. η αξία του ενεργητικού των Επαγγελματικών Ταμείων

Ειδήσεις
09/09/2026 - 14:07

Μερτς κατά AfD: Η μεταναστευτική τους πολιτική θα διαλύσει τη γερμανική οικονομία

Πολιτική
09/09/2026 - 14:03

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Γρηγόρης Νικολόπουλος
09/09/2026 - 14:03

Οι ευθύνες επιχειρηματιών και κυβέρνησης για επενδύσεις

Πολιτική
09/09/2026 - 14:02

Σαλμάς: Συνέχεια στην κόντρα με τον Άδωνι, με αιχμές για τα... αδιευκρίνιστα

Πολιτική
09/09/2026 - 13:59

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom – Στα σκαριά επενδύσεις €600 εκατ. ετησίως

Ειδήσεις
09/09/2026 - 13:55

11η Σεπτεμβρίου: Ο Τραμπ επανέλαβε αμφισβητούμενη αφήγηση για τον ρόλο του στις επιχειρήσεις διάσωσης

Επιχειρήσεις
09/09/2026 - 13:52

Επιχειρήσεις: Παράταση για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ