ΠΑΣΟΚ για Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η προσφυγή του ΔΣΑ αναδεικνύει μείζον θεσμικό ζήτημα

«Η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη θέση που είχε διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ μετά την ακύρωση των αδειών των Ν.Π.Π.Ε.» αναφέρουν με κοινή τους δήλωση ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και ο Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κινήματος.

Την Τρίτη 8/9 ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει: «Το γεγονός ότι ο κορυφαίος επιστημονικός και θεσμικός φορέας των δικηγόρων της χώρας αποφασίζει να προσφύγει ο ίδιος στη Δικαιοσύνη, διαπιστώνοντας «σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων» και ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων, καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ούτε για μια συνήθη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς την ερμηνεία μιας δικαστικής απόφασης.

Πρόκειται για μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης, όπως μόλις τρεις ημέρες πριν επισήμανε με παρέμβασή της και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να εφαρμόζονται επιλεκτικά ούτε κατά το δοκούν. Εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενό τους.

Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η κυβερνητική επιλογή να παρακάμψει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και να επιχειρήσει να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση, ανοίγοντας την κερκόπορτα στην πλήρη εμπορευματοποίησή της, θα δημιουργούσε σοβαρά θεσμικά, νομικά και ακαδημαϊκά προβλήματα.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ ανέδειξαν ήδη σοβαρές πλημμέλειες στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου: στην εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης, στη σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης και στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η απάντηση σε αυτές τις αποφάσεις δεν μπορεί να είναι η αναζήτηση του ελάχιστου δυνατού βαθμού συμμόρφωσης, ώστε με νέες διοικητικές πράξεις να παραχθεί εσπευσμένα και πρόχειρα το ίδιο αποτέλεσμα.

Συμμόρφωση σε μια ακυρωτική απόφαση δεν σημαίνει «διορθώνω ό,τι χρειάζεται για να ξανακάνω αμέσως το ίδιο». Σημαίνει εφαρμόζω ουσιαστικά όσα έκρινε το Δικαστήριο και αποκαθιστώ τη νομιμότητα.

Το ζήτημα πλέον υπερβαίνει τη συζήτηση υπέρ ή κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να απαντήσουν άμεσα και συγκεκριμένα:

Με ποιες ακριβώς ενέργειες θεωρούν ότι συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Πώς απαντούν στα συγκεκριμένα ζητήματα νομιμότητας που θέτει πλέον δημόσια ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών;

Και, κυρίως, θα αναστείλουν κάθε περαιτέρω διοικητική ενέργεια που στηρίζεται στις αμφισβητούμενες διαδικασίες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητά τους;

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις στη Βουλή, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές και στις οικογένειες τους και, τελικά, στην ίδια τη θεσμική τάξη της χώρας».